Как вернуть блеск хромовому покрытию сантехники: три лайфхака с простыми продуктами

Как правильно чистить покрытие из хрома

Если тонкий слой хромированного покрытия поцарапан или поврежден, его невозможно легко восстановить. Прежде чем приступить к чистке хромированных вещей, следует помнить о нескольких вещах, которых следует избегать:

никогда не следует использовать для чистки хрома щетку с жесткой щетиной, абразивную губку или стальную вату;

избегайте использования агрессивных порошков для чистки хрома;

прежде чем использовать любое магазинное чистящее средство, прочтите этикетку, чтобы убедиться, что его можно использовать для чистки хрома - иначе можно испортить покрытие.

Почистить хром белым уксусом

Минералы в жесткой воде могут оставлять на хроме пятна и полосы, для удаления которых требуется очиститель на основе кислоты. Однако разбавленный дистиллированный белый уксус также может растворить минеральные отложения.

Для приготовления раствора смешайте одинаковое количество дистиллированного белого уксуса и воды. Если вода очень жесткая, лучше использовать дистиллированную воду для раствора.

Чтобы почистить хром, окуните неабразивную губку или щетку с мягкой щетиной в уксусный раствор. Старая зубная щетка - отличный инструмент для очистки труднодоступных участков вокруг хромированных сантехнических приборов.

Мягко протрите поверхность и подождите, чтобы уксус успел расщепить минеральные отложения. Если минеральные отложения сильны, а разбавленный раствор не удаляет пятна от жесткой воды, советуют использовать чистый дистиллированный белый уксус вместо раствора.

После того как минеральные отложения исчезнут, тщательно промойте хромированную деталь обычной водой. Затем хромированную деталь нужно вытереть безворсовой салфеткой из микрофибры и отполировать, чтобы вернуть ей блеск.

Почистить хром пищевой содой

Если хромированные приборы или мебель только опылены или загрязнены средствами для ванны, вернуть им блеск может теплый мыльный раствор. Нужно всего лишь добавить несколько капель жидкости для мытья посуды в 900 мл теплой воды.

Окуните в мыльный раствор неабразивную губку и протрите ею хромированную поверхность. Губку нужно промывать как можно чаще, чтобы избавиться от пыли и грязи.

Для удаления сложных, засохших загрязнений окуните влажную мягкую зубную щетку в сухую пищевую соду. Мягкий абразивный эффект соды поможет удалить грязь. После этого промойте хромированную поверхность чистой водой и досуха вытрите ее салфеткой из микрофибры.

Почистить хром шариком из фольги

Чтобы удалить пятна ржавчины с хрома, советуют смять квадрат алюминиевой фольги в пухлый шарик, а также сделать раствор из теплой воды и средства для мытья посуды.

Шарик из фольги следует погрузить в раствор и, работая небольшими кругами, осторожно потереть им по ржавому хрому. Чтобы избежать царапин, фольга и хром должны быть очень влажными.

Когда фольга обесцвечивается от переноски ржавчины, выбросьте шарик и сделайте новый для дальнейшей очистки. После этого промойте участок и вытрите насухо салфеткой из микрофибры.

Шарик из фольги также можно использовать для удаления сильных минеральных отложений на хроме - для этого его советуют погрузить в дистиллированный белый уксус.

После очистки хромированную деталь необходимо промыть теплой водой и отполировать мягкой тканью, чтобы предотвратить появление пятен от воды.