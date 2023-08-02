Как не состариться преждевременно: эксперт поделился секретами длительной молодости

Старости нельзя избежать, но ее реально максимально отсрочить и как можно дольше насладиться молодостью. И как оказалось, для этого не нужны дорогостоящие косметические процедуры или уколы красоты...

Как не состариться преждевременно

"Сразу скажу, что всевозможные ботокси и пластические операции - это не противодействие старению, это способ обмануть других относительно своего биологического возраста. Старость - это не о морщинах, а о работоспособности, здоровье и попытках принять себя", - говорит эксперт.

Он добавляет, что нет смысла пользоваться дорогими косметическими кремами, если у человека "скачет" давление, у него повышен сахар в крови, бляшки в сосудах и он задыхается, когда поднимается по лестнице.

"Почти половина американцев в возрасте 50-74 лет испытывает проблемы с артериальным давлением, 15% болеют диабетом, более половины испытывают проблемы с опорно-двигательным аппаратом, 18% имеют проблемы с сердцем. Приблизительно такие же данные и среди европейцев этого же возраста", - говорит Мандзяк.

Распространение болезней среди американцев, британцев и европейцев (скриншот)

В чем же тогда секрет длительной молодости

"Некоторые могут сказать, что это нормально, что с годами развиваются болезни, но на самом деле - это не так. В то время как в развитом обществе неинфекционные заболевания - рак, сердечно-сосудистые и диабет являются основной причиной смерти, современные охотники-собиратели из племен Хадза, Аче, Цимане умирают от этих болезней очень редко, даже в почтенном возрасте. И если бы они имели доступ хоть какой-нибудь медицине, то они бы жили на порядок дольше, чем мы", - говорит тренер.

Он объясняет, что люди из племен ведут здоровый образ жизни - питаются натуральной пищей, потому что у них другого выхода нет.

"А у нас есть выбор - есть фрукты, или напичкаться чипсами. Поехать куда-то на электросамокате или на велосипеде. Лежать на диване или пойти в тренажерный зал. Научно доказано, что здоровое питание, физическая активность, отказ от табакокурения - оздоравливают и омолаживают", - подчеркивает Мандзяк.