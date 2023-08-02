Як не постаріти передчасно: експерт поділився секретами довгої молодості

Старості не можна уникнути, але її реально відтермінувати і якомога довше насолодитись молодістю. І як виявилося, для цього не потрібні дорогі косметичні процедури чи уколи краси...

Як не постаріти передчасно

"Відразу скажу, що всілякі ботокси і пластичні операції - це не протидія старінню, це спосіб надурити інших щодо свого біологічного віку. Старість - це не про зморшки, а про працездатність, здоров'я і намагання прийняти себе", - каже експерт.

Він додає, що нема сенсу користуватися дорогими косметичними кремами, якщо у людини "скаче" тиск, у неї підвищений цукор у крові, бляшки у судинах й вона задихається, коли підіймається по сходах.

"Майже половина американців віком 50-74 років має проблеми з артеріальним тиском, 15% хворіють на діабет, більш ніж половина мають проблеми з опорно-руховим апаратом, 18% набули проблем із серцем. Приблизно такі ж дані і серед європейців цього ж віку", - говорить Мандзяк.

Поширення хвороб серед американців, британців та європейців (скриншот)

У чому ж тоді секрет довгої молодості

"Дехто може сказати, що це нормально, що з віком розвиваються хвороби, але ж насправді - це не так. У той час, як у розвиненому суспільстві неінфекційні захворювання - рак, серцево-судинні та діабет є основною причиною смерті, сучасні мисливці-збирачі з племен Хадза, Аче, Цимане помирають від цих хвороб дуже рідко, навіть у поважному віці. І якби вони мали доступ хоч до якоїсь медицини, то вони б жили на порядок довше, ніж ми", - каже тренер.

Він пояснює, що люди з племен ведуть здоровий спосіб життя - харчуються натуральною їжею, бо в них іншого виходу нема.

"А у нас є вибір - їсти фрукти, чи напхатися чипсами. Поїхати кудись на електросамокаті чи на велосипеді. Лежати на дивані чи піти у тренажерний зал. Науково доведено, що здорове харчування, фізична активність, відмова від тютюнопаління - оздоровлюють і омолоджують", - наголошує Мандзяк.