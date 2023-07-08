Как помыть любые жалюзи, не снимая их с окна

Как вымыть обычные жалюзи

Разберем способ чистки из пластика или алюминия. Они быстро впитывают грязь, поэтому их периодически нужно мыть.

Для способа необходимо сделать эффективное моющее средство.

На 3 литра воды нужно взять 3 столовых ложки тертого мыла, ложку средства для посуды, а также аналогичное количество геля для стирки. Желательно подготовить очищающее средство. Как только все компоненты будут смешаны, можно переходить к чистке.

Сначала нужно протереть сухой тряпкой. Далее на жалюзи нужно нанести раствор и оставить на несколько минут, но не допуская высыхания. За это время грязь размокнет и ее легко будет убрать.

В конце останется только вытереть мягкой влажной губкой и протереть сухой салфеткой, чтобы убрать остатки пыли.

Способ для жалюзи из ткани

Для этого нужно свернуть жалюзи из ткани и положить в таз с моющим раствором на 15 минут.

Затем загрузите рулон в мешок для стирки или старую наволочку и положите в машинку. Стирать жалюзи нужно при низкой температуре в деликатном режиме без отжима.

Как очистить деревянные или бамбуковые

Важно помнить, что такие жалюзи мыть вообще нельзя - под воздействием влаги они набухают и деформируются. Лучше очищать жалюзи сухой тряпкой или пылесосом, предварительно полностью закрыв их.

Затем откройте и снова протрите тряпкой каждую отдельную составляющую. В конце обработайте конструкцию спреем-антистатиком, чтобы пыль меньше на них садилась.