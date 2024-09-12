Как поливать огород и огород: 5 советов, о которых не следует забывать

Почему нужно поливать сад осенью

Осенний сезон обеспечивает теплые дни с прохладными ночами и регулярные дожди, поощряющие растения расти и закрепляться в земле. Благодаря этому растения аккумулируют питательные вещества и легче переносят изменения температуры.

Однако если осень засушливая, растения могут быстро начать обезвоживаться, поэтому им может понадобиться усиленный полив - примерно раз в неделю или два, чтобы помочь корням развиваться.

Важно укрепить корневую систему здоровым увлажнением, чтобы у нее было достаточное количество воды, чтобы выдержать сильные ветры, низкие температуры и неяркое солнце зимой. К тому же, если почва пересушена, она быстрее и сильнее промерзает, из-за чего растение может погибнуть.

Также, без нормального полива, растения не смогут вовремя сбросить листву, что может привести к ломанию ветвей зимой, под тяжестью снега.

Как правильно поливать сад осенью

Для того чтобы осенний полив не навредил растениям, обязательно нужно учитывать некоторые факторы.

Правильно определить время полива

Влагозарядный полив рекомендуют проводить только тогда, когда листья полностью опали. Температура воздуха в это время снижается до 2-3 градусов.

Позже проводить обильный полив не рекомендуют - верхний слой почвы уже промерзнет. До полного опадания листьев тщательно поливать растения осенью также не следует - это может спровоцировать рост побегов.

Ориентироваться на погодные условия

Несмотря на то, что для повышения теплопроводности, почва должна быть влажной не менее чем на 1 м в глубину, обильных осадков для такого увлажнения может быть достаточно.

Итак, если деревья полностью сбросили листья, а земля влажная - влагозарядный полив может быть не нужен.

Учитывать тип почвы

Влагозарядный полив не рекомендуют проводить, если грунтовые воды залегают достаточно близко - этого, как и увеличение осадков осенью, достаточно для увлажнения земли.

Также от тщательного полива советуют отказаться, если почва имеет плотную текстуру, или, если это плотный суглинок - уменьшить норму полива на 20%. Если растения растут на легком супеске - количество воды во время влагозарядного полива увеличивают.

Учитывать тип и возраст растения

В первую очередь важно помнить, что не все участки сада нуждаются в одинаковом количестве воды. Растения на южной стороне участка нуждаются в большем количестве воды, в то время как растения на северной стороне будут удерживать воду.

Требуют воды только что высаженные растения, а также пересаженные растения - почву нужно регулярно увлажнять в течение нескольких недель, затем полив можно уменьшить или прекратить, если осадков достаточно.

А вот розы очень важно не переувлажнять. Поливать осенью эти растения рекомендуют только в том случае, если осадков не было, а почвенный покров сухой. Если почва увлажнена на несколько сантиметров, поливать розы не нужно.

От возраста растения зависит и количество воды для влагозарядного полива. К примеру, косточковым культурам требуется 35-50 л на 1 кв. м. Приблизительно столько же (35-40 л) и молодым растениям семечковых культур. А вот взрослым плодовым деревьям, например, яблоне нужно чуть ли не вдвое больше - 50-60 л воды на 1 кв. м.

Не забывать об удобрениях

Для того чтобы влагозарядный полив принес больше пользы, его советуют соединить с осенним внесением удобрений.

Однако крайне важно использовать удобрения без азота или с низким содержанием этого вещества.