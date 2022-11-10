Как решить проблему с Wi-Fi, если свет есть, а интернета нет

Украинцы жалуются, что при постоянном отключении света у них пропадает интернет, проведенный дома. Даже при наличии света в квартире, эта проблема остается. Эту проблему можно решить с помощью смены провайдера и покупки небольшого количества дополнительного оборудования.

Как решить проблему с Wi-Fi

"Если у провайдера нет электроэнергии, то во всех домах, которые он снабжает интернетом, несмотря на наличие света, интернета не будет. Поэтому требуется резервное питание для серверных, сетевых коммутаторов и оборудования в самих домах", - сообщил Мацик.

Решить проблему для провайдеров может переход с активной технологии на пассивную.

"Это технологии, при которых интернет-сети требуется меньше электропитания. Так работает технология PON", - отметил эксперт.

По словам Мацика, некоторые телеком-компании, ранее перешедшие на PON, в пять раз снизили ежемесячные расходы на электроэнергию. Также им нужно меньше инвестировать, чтобы поддерживать интернет-сети в отсутствие света.

"А некоторые уже полностью готовы к нынешним вызовам. Их пользователи могут пользоваться интернетом даже во время блэкаутов. Wi-Fi будет доступно, если абоненты обустроят резервное питание для домашнего роутера через павербанк, блок бесперебойного питания или другие устройства", - сказал он.

Некоторые из провайдеров, которые работают на PON, уже полностью готовы к отключениям света. Их клиенты могут пользоваться интернетом даже во время блэкаутов. Таким образом, чтобы был интернет, когда нет света, нужно: