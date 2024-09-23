Секреты идеального ухода за бюстгальтером, чтобы он был как новенький и держал форму

Правильный подход к стирке

Обязательно приобретите качественное средство для стирки нижнего белья. Если вам удастся это сделать, вы решите проблему со стиранием резинки бюстгальтера или ткани. А в качестве дополнительного бонуса будете чистый лифчик с приятным ароматом.

Важно не стирать бюстгальтер в горячей воде. Для этого лучше берите холодную или теплую воду, поскольку более низкие температуры меньше влияют на эластичность ткани.

Чтобы ваш лифчик дольше безупречно выполнял свою функцию поддержания и фиксации, следует беречь его от избыточного количества тепла.

Не пытайтесь постирать нижнее белье слишком быстро. Для того чтобы удалить все остатки грязи, бюстгальтер нужно осторожно промачивать в течение 15 минут.

Сушите бюстгальтер бережно

Выкручивать или слишком сильно отжимать белье нельзя, потому что есть риск повредить ткань. Самый безопасный вариант для сушки бюстгальтера - положить его на чистом полотенце на ровной поверхности.

Другим эффективным и безвредным способом сушки является подвешивание. Однако это тоже нужно делать правильно. Помните, что не стоит вешать лифчик за бретельки, так как они быстрее растягиваются и обрываются. Лучше опрокидывать его так, чтобы чашечки свисали с обеих сторон.

Не стоит вешать лифчик за бретельки (фото: Freepik)

Электрическая сушилка категорически не подходит для деликатной сушки белья. Это опять же касается влияния высоких температур на эластичность ткани.

Безвредным способом сушки является подвешивание (фото: Freepik)

Бережное использование и хранение

Старайтесь чередовать ношение разных бюстгальтеров. Конечно, часто бывает, что приобретаете идеальный и не можете прекратить его носить. Но толку от этого мало - он быстро износится. Поэтому следует иметь несколько бюстгальтеров и менять их каждый день.

Бережно храните бюстгальтер (фото: Freepik)

Хранить в шкафчике лифчик нужно с особыми требованиями. Нельзя, чтобы на нем еще что-то поверх лежало, иначе чашечки потеряют свою красивую форму.

Чтобы чашечки не деформировались с течением времени, можно подложить в них плотные шары из бумаги.