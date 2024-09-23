Секреты идеального ухода за бюстгальтером, чтобы он был как новенький и держал форму

Иногда срок годности бюстгальтера в 1-5 лет уменьшается. Существует много факторов, влияющих на потерю привлекательного вида изделия и его способности выполнять свои функции.
РБК-Украина (проект Styler) собрало несколько полезных советов, которые сохранят "жизнь" вашего бюстгальтера подольше.
Обязательно приобретите качественное средство для стирки нижнего белья. Если вам удастся это сделать, вы решите проблему со стиранием резинки бюстгальтера или ткани. А в качестве дополнительного бонуса будете чистый лифчик с приятным ароматом.
Важно не стирать бюстгальтер в горячей воде. Для этого лучше берите холодную или теплую воду, поскольку более низкие температуры меньше влияют на эластичность ткани.
Чтобы ваш лифчик дольше безупречно выполнял свою функцию поддержания и фиксации, следует беречь его от избыточного количества тепла.
Не пытайтесь постирать нижнее белье слишком быстро. Для того чтобы удалить все остатки грязи, бюстгальтер нужно осторожно промачивать в течение 15 минут.
Выкручивать или слишком сильно отжимать белье нельзя, потому что есть риск повредить ткань. Самый безопасный вариант для сушки бюстгальтера - положить его на чистом полотенце на ровной поверхности.
Другим эффективным и безвредным способом сушки является подвешивание. Однако это тоже нужно делать правильно. Помните, что не стоит вешать лифчик за бретельки, так как они быстрее растягиваются и обрываются. Лучше опрокидывать его так, чтобы чашечки свисали с обеих сторон.
Электрическая сушилка категорически не подходит для деликатной сушки белья. Это опять же касается влияния высоких температур на эластичность ткани.
Старайтесь чередовать ношение разных бюстгальтеров. Конечно, часто бывает, что приобретаете идеальный и не можете прекратить его носить. Но толку от этого мало - он быстро износится. Поэтому следует иметь несколько бюстгальтеров и менять их каждый день.
Хранить в шкафчике лифчик нужно с особыми требованиями. Нельзя, чтобы на нем еще что-то поверх лежало, иначе чашечки потеряют свою красивую форму.
Чтобы чашечки не деформировались с течением времени, можно подложить в них плотные шары из бумаги.
Раньше мы рассказывали, какие вещи никогда нельзя стирать в стиральной машине.
Читайте также, как стирать махровые полотенца, чтобы они были всегда мягкими.
При написании материала использованы источники: Chantal store, Vicsec.