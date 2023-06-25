Что делать в первые минуты в случае ядерного взрыва и где лучше спрятаться (инфографика)
В случае ядерного взрыва есть большая вероятность, что интернет и связь не будут работать, а сам момент взрыва может застать, например, на улице, в помещении или в автомобиле. Что делать в каждом случае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.
Если ядерный взрыв застал вас на улице
- Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, слепотой и ожогом глаз.
- Ложитесь на землю. Попытайтесь найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно скрыться от ударной волны и обломков.
- Попытайтесь закрыть все открытые части тела: лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложите руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.
- По возможности, прикройте уши наушниками - это защита от баротравмы.
- Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них. Однако эти средства не могут полностью защитить от внутреннего облучения. Поэтому важно как можно быстрее попасть в укрытие.
- Бегите в укрытие сразу, как появится возможность подняться на ноги и когда прошла взрывная волна от применения ядерного оружия.
Выбор укрытия: особенности
Бежать в укрытие надо учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва - передвигайтесь перпендикулярно (слева или справа) по направлению ветра. В противном случае - двигайтесь против ветра.
"Главный критерий поиска укрытия - минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей", - говорится в сообщении.
Зоны здания, где безопаснее всего спрятаться в случае применения ядерного оружия (dovidka.info)
- Прежде чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под влиянием облучения. Чтобы предотвратить рассеяние радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Положите одежду в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер. Лучшим вариантом будет переодеться полностью и как можно быстрее провести дезактивацию.
- Убедитесь, что в помещение, которое вы используете в качестве укрытия, не попадает воздух извне. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.
- Удалитесь от других людей в помещении, не прикасайтесь их. Вы можете вызвать радиоактивное загрязнение друг друга.
- Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение.
- Проведите дезактивацию меры для очистки от радиационного загрязнения тела, помещения, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете.
- Для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрещении ее использования!
- Рекомендуется принять прохладный душ с использованием моющих средств. Избегайте сильного трения кожи, это может привести к повреждению кожи и попаданию радионуклидов в организм.
- Если нет возможности принять душ, омойте все открытые участки кожи, особенно руки и лица. Используйте мыло и большое количество воды. Не трите кожу в местах, где есть царапины или раны, чтобы предотвратить попадание радионуклидов в организм. Если у вас совсем нет доступа к воде, воспользуйтесь влажной салфеткой, чистой влажной тканью или влажным бумажным полотенцем. Тщательно протрите все открытые участки кожи.
- Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно, не зависимо от того, какое помещение вы используете как укрытие.
- По возможности наденьте чистую, плотную максимально закрытую одежду, которая не могла подвергнуться радиоактивному загрязнению.
- Найдите источник информации (радио, телевизор, интернет). Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.
- Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.
Если ядерный взрыв застал вас в помещении
- Убедитесь, что воздух не попадает в помещение. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.
- Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.
- Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение.
- Если члены вашей семьи на момент использования ядерного оружия были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет разрешения покинуть его.
- Держите своих домашних животных внутри укрытия.
- Не используйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о ее безопасности.
Если ядерный взрыв застал вас в пути
- Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, слепотой и ожогом глаз.
- Остановите автомобиль на безопасной части дороги.
- Закройте все окна, двери, люки и отверстия, перекройте поток воздуха извне.
- Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени).
- По возможности, прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы.
- Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм.
- После взрыва немедленно нужно найти укрытие. Главный критерий – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей.
Угроза ядерного взрыва в Украине
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения России в Украине в феврале 2022 года. Уже не раз сообщалось, что на территории станции оккупанты держат личный состав и технику, а также заминировали ее.
22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. Такое заявление он сделал после совещания с представителями ГУР и СБУ. Президент напомнил, что РФ использует Запорожскую атомную станцию как элемент в своей агрессии.
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