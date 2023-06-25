Что делать в первые минуты в случае ядерного взрыва и где лучше спрятаться (инфографика)

В случае ядерного взрыва есть большая вероятность, что интернет и связь не будут работать, а сам момент взрыва может застать, например, на улице, в помещении или в автомобиле. Что делать в каждом случае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info .

Если ядерный взрыв застал вас на улице

Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, слепотой и ожогом глаз.

Ложитесь на землю. Попытайтесь найти в секундной доступности углубление или выступ, за которым можно скрыться от ударной волны и обломков.

Попытайтесь закрыть все открытые части тела: лягте ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложите руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.

По возможности, прикройте уши наушниками - это защита от баротравмы.

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них. Однако эти средства не могут полностью защитить от внутреннего облучения. Поэтому важно как можно быстрее попасть в укрытие.

Бегите в укрытие сразу, как появится возможность подняться на ноги и когда прошла взрывная волна от применения ядерного оружия.

Выбор укрытия: особенности

Бежать в укрытие надо учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва - передвигайтесь перпендикулярно (слева или справа) по направлению ветра. В противном случае - двигайтесь против ветра.

"Главный критерий поиска укрытия - минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей", - говорится в сообщении.

Зоны здания, где безопаснее всего спрятаться в случае применения ядерного оружия (dovidka.info)

Прежде чем попасть в укрытие, снимите верхний слой одежды. Это может устранить до 90% радиоактивного загрязнения и уменьшит время, в течение которого вы находитесь под влиянием облучения. Чтобы предотвратить рассеяние радиоактивной пыли, будьте очень осторожны, снимая одежду, старайтесь избежать контакта кожи с загрязненной одеждой. Положите одежду в полиэтиленовый пакет или герметичный контейнер. Лучшим вариантом будет переодеться полностью и как можно быстрее провести дезактивацию. Убедитесь, что в помещение, которое вы используете в качестве укрытия, не попадает воздух извне. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон. Удалитесь от других людей в помещении, не прикасайтесь их. Вы можете вызвать радиоактивное загрязнение друг друга. Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение. Проведите дезактивацию меры для очистки от радиационного загрязнения тела, помещения, поверхностей и предметов, с которыми вы контактируете. Для смывания радиоактивного загрязнения с кожи и поверхностей можно использовать водопроводную воду, если не было официальных сообщений о запрещении ее использования! Рекомендуется принять прохладный душ с использованием моющих средств. Избегайте сильного трения кожи, это может привести к повреждению кожи и попаданию радионуклидов в организм. Если нет возможности принять душ, омойте все открытые участки кожи, особенно руки и лица. Используйте мыло и большое количество воды. Не трите кожу в местах, где есть царапины или раны, чтобы предотвратить попадание радионуклидов в организм. Если у вас совсем нет доступа к воде, воспользуйтесь влажной салфеткой, чистой влажной тканью или влажным бумажным полотенцем. Тщательно протрите все открытые участки кожи. Поверхности и предметы протрите влажной тряпкой или салфеткой. Это обязательно, не зависимо от того, какое помещение вы используете как укрытие. По возможности наденьте чистую, плотную максимально закрытую одежду, которая не могла подвергнуться радиоактивному загрязнению. Найдите источник информации (радио, телевизор, интернет). Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи. Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации.

Если ядерный взрыв застал вас в помещении

Убедитесь, что воздух не попадает в помещение. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер и обогреватель. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

Оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

Не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение.

Если члены вашей семьи на момент использования ядерного оружия были в другом укрытии, они должны остаться там, пока не будет разрешения покинуть его.

Держите своих домашних животных внутри укрытия.

Не используйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о ее безопасности.

Если ядерный взрыв застал вас в пути

Заметив вспышку в небе (или ее отражение от поверхностей), ни в коем случае не смотрите в ту сторону. Это чревато ожогом роговицы, слепотой и ожогом глаз.

Остановите автомобиль на безопасной части дороги.

Закройте все окна, двери, люки и отверстия, перекройте поток воздуха извне.

Примите защитную позу (закройте голову руками и опустите локти на колени).

По возможности, прикройте уши наушниками – это защита от баротравмы.

Прикройте рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии: это должно защитить вас от попадания радионуклидов в организм.

После взрыва немедленно нужно найти укрытие. Главный критерий – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей.

Угроза ядерного взрыва в Украине

Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с первых дней полномасштабного вторжения России в Украине в феврале 2022 года. Уже не раз сообщалось, что на территории станции оккупанты держат личный состав и технику, а также заминировали ее.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут размышлять над совершением террористического акта с выбросом радиации на Запорожской АЭС. Такое заявление он сделал после совещания с представителями ГУР и СБУ. Президент напомнил, что РФ использует Запорожскую атомную станцию как элемент в своей агрессии.