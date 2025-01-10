Как почистить грецкие орехи без молотка за считанные минуты

Как быстро почистить грецкие орехи

Опустить в горячую воду

Один из самых простых способов очистки грецких орехов от скорлупы - замочить орехи в теплой или горячей воде. Вода несколько смягчает места соединения двух частей скорлупы.

Высушенные в помещении орехи требуют меньше времени для замачивания, чем свежие. Чтобы ускорить очистку орехов, их складывают в металлическую посуду и заливают кипятком на 15-20 минут. Посуду необходимо накрыть крышкой, чтобы вода не остывала.

Затем жидкость нужно слить - после этого орехи значительно легче расколоть ножом.

Проварить в кипятке

Подобно предыдущему способу, проваривание орехов в кипятке в течение 5 минут ускорит очистку от скорлупы. Сначала большое количество воды доводят до кипения, а затем всыпают орехи.

Через 5 минут орехи достают из воды, слегка охлаждают и раскрывают скорлупу ножом. А для того, чтобы снять кожуру орехов, их проваривают в течение минуты, а затем протирают чистой губкой.

Как почистить орехи от скорлупы (иллюстративное фото: Freepik)

Как обрабатывать и хранить грецкие орехи без скорлупы

После того, как вы очистите грецкие орехи от скорлупы, не забудьте их хранить в правильных условиях. Без этого защитного слоя орехи быстро портятся, если хранить их при высокой температуре или влажной среде.

Для хранения в течение нескольких месяцев лучше всего положить очищенные орехи в герметичный контейнер и хранить их в холодильнике или морозильнике.

Также орехи без скорлупы можно использовать сразу, по желанию сняв кожуру бланшированием или прогревом в духовке. Для того, чтобы почистить орехи от кожуры с помощью электрической печи, прибор разогревают до 180 градусов.

Орехи высыпают на застеленный пергаментом противень и помещают в духовку на 5 минут. После остывания орешков кожуру можно легко снять.