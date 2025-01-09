Что добавить в борщ, чтобы сохранить его цвет

Борщ - одно из самых вкусных и популярных блюд украинской кухни, которое обожают за его вкус и яркий цвет. Однако во время приготовления борщ может стать менее красным.

О том, как можно сделать цвет борща более насыщенным, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что добавить в борщ для сохранения цвета

Самый "главный" ингредиент борща, который придает ему характерный цвет - свекла. Однако, чтобы сделать блюдо ярким, не обойтись без вспомогательных ингредиентов.

Томатная паста

Томатная паста не только делает борщ красным, но и содержит природные кислоты, которые помогают сохранить яркость цвета. Этот ингредиент можно добавлять как в кастрюлю с борщом, так и в зажарку.

Помидоры

Поскольку помидоры содержат кислоту и природные красители, они помогают поддерживать насыщенный красный оттенок.

Для приготовления борща с помидорами лучше использовать квашеные или консервированные - рассол также положительно влияет на цветовую гамму блюда.

Помидоры можно нарезать и обжарить с другими овощами или перемолоть до состояния пасты, которую можно использовать для зажарки, или сразу добавить в борщ.

Уксус

Яблочный уксус или винный уксус также могут быть использованы для сохранения цвета. Кислотные вещества помогают сохранить цветные пигменты в свекле, которая является основным ингредиентом борща.

Достаточно использовать 1-2 чайные ложки уксуса в процессе приготовления. Добавлять жидкость лучше всего к зажарке. Однако обязательно следует попробовать борщ, чтобы он не был слишком кислым.

Лимонный сок

Лимонный сок помогает борщу не только сохранить цвет, но и придают ему приятную кислинку. Обычно достаточно нескольких капель сока цитрусового фрукта, добавленных к зажарке или почти готовому блюду.

Рассол

Кислотность рассола помогает сохранить красный цвет борща. Небольшое количество жидкости добавляют к овощной зажарке, при тушении ингредиентов.

Что добавить в борщ для красного цвета (иллюстративное фото: Freepik)

Свекольный сок из свеклы

Свежевыжатый свекольный сок, добавленный в готовый борщ, сделает блюдо насыщенного бордового цвета. Для того, чтобы не изменился вкус блюда, после добавления сока корнеплода, борщ нужно довести до кипения.

Отвар из свеклы

Отвар из свеклы - природный краситель к борщу, который делает цвет более насыщенным. Для приготовления отвара свеклу нужно тщательно вымыть и слегка потереть железной губкой, чтобы вычистить грязь.

Затем следует срезать верхушку и низ корнеплода и срезать кожуру овощечисткой. Нарезанную кожуру следует переложить в кастрюлю, залить водой, добавив 2-3 ст. л. уксуса. На слабом огне "краску" доводят до кипения, а затем настаивают для концентрации.

Вливать отвар из свеклы нужно в готовый борщ - а затем еще раз довести блюдо до кипения.

Тонкости приготовления красного борща

Для того, чтобы борщ был красным, важно обратить внимание на то, как готовятся отдельные ингредиенты. Иногда некоторые ошибки приводят к потере пигмента.

Не переваривать свеклу

Длительная варка может привести к потере цвета и питательных веществ. Для того, чтобы свекла не была сырой, ее можно предварительно запечь.

Не разбавлять борщ водой

При добавлении воды нужно быть осторожным, поскольку большой объем жидкости может способствовать снижению концентрации красителей.

Добавлять зажарку в конце приготовления борща

Для того, чтобы не переварить овощи, лучше всего приготовить из них зажарку перед добавлением в борщ. Перекладывать готовую зажарку в блюдо следует в конце варки.