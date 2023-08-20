Будет ли стаж работы в Польше учтен для пенсии в Украине: ответ ПФУ

Стаж, полученный на территории Польши, учитывается в страховой стаж для определения права на получение пенсии в Украине. Это предусмотрено соглашением между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении от 18 мая 2012 года.

"То есть если человек имеет страховой стаж в Украине и работал в Польше, то для определения права на назначение пенсии такие стажи суммируются", - говорится в сообщении.

Например, если человек 25 лет работал в Украине и 5 лет в Польше, он имеет право на назначение пенсии по возрасту в Украине, поскольку в 2023 году для выхода на пенсию в 60 лет ему необходимо иметь не менее 30 лет страхового стажа.

"В то же время, согласно положениям соглашения, каждая из стран рассчитывает размер пенсии, в соответствии с нормами своего национального законодательства, за стаж, приобретенный на ее территории", - добавили в ПФУ.

Украинцы в Польше

В Польше проживают примерно 2 млн украинцев. Половина из них прибыли в поисках убежища от войны в Украине и большинство уже смогли трудоустроиться.

Возвратиться домой сразу после войны планируют половина опрошенных. О намерении задержаться в Польше на более длительное время заявляют треть украинских беженцев. При этом 79% украинских беженцев, желающих остаться в Польше, работают. Из них 24% - по специальности, а более половины выполняют работу ниже квалификаций (52%).

Напомним, Кабинет министров одобрил экспериментальный проект о выплатах "Укрпочтой" пенсий и денежной помощи получателям, временно находящимся за пределами Украины. Это касается тех, кто раньше получал пенсии через "Укрпочту". Сейчас проект охватывает тех пенсионеров, которые находятся в Польше, но впоследствии расширится и на другие страны.