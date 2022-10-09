Как подготовиться к ядерному удару, чтобы точно выжить: реалистичная инструкция

Условно защиту от ядерного удара можно разделить на три этапа: подготовка, выживание и пребывание в безопасности.

Этап 1. Подготовка

Место для укрытия найдите вблизи мест, где вы проводите больше всего времени - дома, работы, спортзала. Определите лучшие укрытия на маршруте, по которому вы часто ездите, если оповещение или взрыв вас застанут в пути.

Укрытием может стать помещение, которое конструкциями из крепкого материала будет защищать вас от радиации. Хуже защищают от радиации дерево, гипсокартон или тонкий лист металла, лучше - кирпич, цемент и земля.

Также лучше защищают зоны внутри здания - туалет, ванная, кладовая или другие помещения, которые расположены дальше от наружных стен и крыши, где могут оседать радиоактивные материалы.

В многоэтажном здании из кирпича или бетона самыми безопасными будут средние этажи. Но самые надежные укрытия - это подвалы с железобетонными перекрытиями. Такие укрытия под землей защитят не только от радиации, но и от обломков после ударных волн. Укрыться можно также на станциях метро или в подвалах крупных офисных зданий.

Проверьте свой тревожный рюкзак и желательно их иметь несколько - дома, на работе, в других часто посещаемых местах.

В нем должны быть:

Вода в бутылках

Герметично запакованная пища длительного хранения

Респираторы

Фонарик и запасные батарейки

Копии важных документов

Прочные мусорные пакеты

Радио и запас батареек

Все запасы должны быть рассчитаны минимум на 24 часа, но лучше - на три дня. Если у вас есть животные - для них тоже должен быть запас воды и пищи в герметичных упаковках.

Желательно заранее купить йодид калия и дозиметр - из расчета на каждого члена семьи. Радио может стать единственным источником информации, так как электромагнитный импульс, скорее всего, повредит электронику в нескольких километрах от взрыва. А значит, исчезнет мобильная связь и интернет. По радио власти должны будут сообщить о дальнейших действиях.

Составьте заранее план действий в случае ядерной угрозы с родными. План должен охватывать 24/72 часа. Обговорите это несколько раз, чтобы все ваши родные знали, как нужно действовать.

Этап 2. Как выжить при ударе

Ваша безопасность зависит от ваших действий в первые секунды и минуты после удара. Если появилось оповещение о ядерной угрозе, нужно немедленно взять тревожный рюкзак и уходить в ближайшее укрытие. Не подходите к окнам, оставайтесь подальше от стен и крыши.

При ядерном ударе происходит вспышка. Она ярче солнца и, если на нее смотреть, можно временно ослепнуть. Излучение длится несколько секунд, но оно может вызвать ожоги открытых участков и пожары.

Потом огненный шар превращается в облако и вместе с огненным шаром из земли поднимается столб пыли и дыма - в форме гриба. Все, что находится в зоне поражения огненного шара - исчезает. Выжить в эпицентре можно только в укрытии. Через несколько секунд после огненного шара появится взрывная волна, которая сметет все на своем пути.

Если вы оказались на улице:

Укройтесь в углублении или любом объекте, который даст защиту

Немедленно лягте лицом вниз, чтобы защитить кожу от ожогов

Прикройте органы дыхания маской или тканью

Если есть куртка - натяните на голову, спрячьте руки

Если нечем укрыть голову - накройте ее руками

Если вы оказались в транспорте - остановитесь и пригнитесь внутри салона

Оставайтесь в таком положении, пока не пройдут две ударные волны, по звуку они будут напоминать гром. Они будут продолжаться дольше, чем ударные волны обычного взрыва, из-за мощности ядерных бомб и большей разрушительной силы.

После двух волн у вас есть 10 минут, чтобы найти убежище. Потом начнутся радиоактивные осадки. Быстро направляйтесь в ближайший подвал или укрытие. Если рядом нет ничего - поднимитесь на средние этажи многоэтажки, найдите помещение без окон, дверные отверстия закройте тряпками.

Если взрыв вас застал в квартире - уходите в ванную, туалет или кладовую. Все щели закройте.

Не пытайтесь после ядерного взрыва бежать к родным, если они далеко. Заранее обговорите это с родителями и детьми - что все должны находиться в убежищах и связь может пропасть. Каждый должен оставаться там, где есть и быть в укрытии. Выход на улицу подвергает вас риску облучения.

Этап 3. Что делать в безопасности

Оставайтесь в укрытии не менее 72 часов или до объявления властей об эвакуации. Всю одежду снимите, сложите в пакет, плотно завяжите.

Промойте все открытые участки кожи водой с мылом, вымойте волосы. Если воды нет - используйте салфетки или мокрую ткань.

Обработайте раны и ожоги, наденьте чистую одежду.

Если есть животные - помойте их или очистите им шерсть.

Не прикасайтесь без надобности к глазам, носу и рту. А органы дыхания закройте маской, респиратором, марлевой повязкой, чистой тканью.

Вентиляцию выключите, все двери плотно закройте, щели заделайте мокрой тканью. Не выходите из укрытия до сообщений от властей.

Питаться в эти дни можно только продуктами из герметических упаковок и бутилированной водой.

Вы можете принимать в укрытие других людей, но сначала они должны выполнить весь список правил - раздеться, помыться и переодеться. Все вещи нужно сложить в пакет, крепко завязать и оставить на улице.

Чтобы выйти на улицу через 24/72 часа, стоит позаботиться заранее о таких вещах: полиэтиленовые дождевики, бахилы, рулон толстых мусорных пакетов, респираторы в упаковке, армированный скотч, резиновые рукавицы, защитные профессиональные очки, бумажные салфетки, ацетон (или жидкость для снятия лака).

Перед выходом на улицу нужно надеть дождевик, очки, бахилы, перчатки. Обмотайте тело скотчем, чтобы все плотно прилегало. Маску нужно менять каждые 3 часа, дождевик - каждые 8-10.

Важно! Йодид калия нельзя применять для профилактики. Его принимают однократно только после оповещения от официальных органов власти и в соответствии с инструкцией о дозировке.

Взрослым после 40 лет не рекомендуется употреблять йодид калия, так как щитовидная железа не способна накапливать радиоактивный йод. Применять стоит только беременным или кормящим женщинам старше 40 лет.