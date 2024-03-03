Как подготовиться к собеседованию с работодателем, чтобы оно прошло удачно

Собеседование с работодателем является ключевым этапом при трудоустройстве. Даже если у вас идеальное резюме, очень важно подготовиться к разговору с потенциальным руководителем, чтобы произвести хорошее впечатление и получить желаемую работу.

О том, как подготовиться к собеседованию, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Universe apps в Instagram.

Позаботьтесь о месте проведения

Если разговор состоится по телефону, или же по видеосвязи, то позаботьтесь, чтобы на назначенное время вас ничто не отвлекало. Будьте в удобном и тихом месте. Фоновый звук машин на улице или крики детей не позволят вам сфокусироваться на разговоре, а также лишние звуки могут раздражать вашего собеседника.

Подготовьте о себе информацию

Дома подготовьте информацию, чтобы кратко описать свой опыт и объяснить, почему вы сейчас в поисках работы. После этого рекрутер будет задавать уже более конкретные вопросы. Старайтесь фокусироваться не на стоящих перед вами задачах, а на результатах своей предыдущей работы.

Поищите информацию о компании

Перед разговором с потенциальным работодателем поищите информацию о компании, просмотрите ее страницы в соцсетях, прочитайте материалы о ней в СМИ. Для того чтобы выделяться на фоне других соискателей работы, достаточно быть более ознакомленным с деятельностью этой организации.

Подготовьте вопросы к рекрутеру

Если во время разговора вам не рассказали о команде, задачах и планах проекта - нужно об этом спросить. Уместны также вопросы о дальнейших этапах и их временных рамках.

Будьте лаконичны

Обычно первоначальное интервью длится 30 минут, поэтому не следует вдаваться во все детали и затягивать разговор. Задавайте вопросы, которые будут релевантными именно для работодателя. Если не удалось узнать все - напишите текстовое сообщение или записайте их для следующего этапа собеседования.