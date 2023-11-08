5 обязательных процедур, которые нужно сделать с ежевикой, чтобы она пережила зиму

Кусты ежевики надо заранее подготовить к зиме, иначе морозы могут уничтожить растение и об урожае в следующем году можно будет забыть.
О том, какие процедуры обязательно нужно провести осенью, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию канала "Дім і присадибна ділянка" в YouTube.
Подготовка ежевики к зиме включает следующие этапы: осенняя обрезка, полив, подкормка, борьба с вредителями и укрытие на зиму.
"Если стоит сухая погода без осадков, следует осуществлять поливы. Почва должна быть умеренно увлажненной, чтобы корневая система могла впитывать питательные вещества и хорошо перезимовать", - объясняет огородница.
Она добавляет, если корни будут недостаточно увлажнены, то перемерзнут во время морозов.
"Обрезка ежевики - это обязательная мера. Правильно проведенная обрезка обеспечивает высокую урожайность кустов, тогда как неправильно выполненная процедура может привести к снижению урожайности и даже гибели растения", - говорит женщина.
Она объясняет, что ежевика - это растение с двухлетним циклом плодоношения. Поэтому надо обрезать молодые побеги, которые уже плодоносили в этом году. Если этого не сделать, они загустят куст. Такие побеги нужно обрезать у самой земли.
"На кусте нужно оставлять только 6-7 молодых побегов, которые еще не плодоносили. Именно на них в следующем году будет урожай. Длина побега должна быть 2-2,2 м. А на боковых побегах надо оставить 7 почек, а остальное отрезать", - говорит огородница.
При этом она добавляет, что весной нужно будет провести еще одну обрезку, которая простимулирует рост боковых побегов, именно они плодоносят.
Ежевика - это культура, которая не очень требовательна к подкормке. Но своевременное осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений позволит растению лучше и легче перенести зимний период", - говорит хозяйка.
Внесите 10 г суперфосфата на 1 м кв. и перекопайте на глубину 8-10 см. Это укрепит корневую систему.
Также надо опрыскать кусты 1-процентным раствором бордосского раствора. Так вы избавитесь от вредителей. После того, как опадут все листья, его нужно собрать их и вынести с участка.
Ежевику на зиму нужно утеплять. Но это нужно делать при минусовой температуре. Если это сделать в теплую погоду, то побеги запреют.
Пока не наступили морозы, нужно к побегам привязать небольшие тяжести и пригнуть их к земле, как это показано на видео. Так растение адаптируется к этому положению постепенно. Если начать пригибать побеги уже с наступлением морозов, рискуете их просто поломать.
"Для укрытия лучше всего, если у вас есть агроволокно. Также подойдет нетканое полотно. Если его нет, то возьмите еловые ветки, или кукурузную ботву. Подойдет сено и сухие листья из неплодных деревьев", - говорит хозяйка.
Ни в коем случае нельзя использовать пленку, потому что она может примерзнуть к веткам и повредить их.
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