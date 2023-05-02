Как подготовить авто к лету и во сколько это обойдется украинским водителям

Лидирующие позиции по запросам водителей, которые готовят свои машины к лету, на сайте бесплатных объявлений остаются автошины. Средняя стоимость их составляет 3 300 гривен, колеса в сборе в среднем обходятся в 6 866 гривен, диски - в 4 200 гривен.

Кроме замены резины с зимней на летнюю, водители также уделяют внимание и проверке тормозной системы. Частыми запросами по деталях к ней являются:

тормозные барабаны (средняя стоимость 1 593 гривен),

диски (около 1 467 гривен),

колодки (по цене в среднем 1000 гривен),

цилиндры (около 870 гривен),

суппорты (в среднем по 1 900 гривен),

усилители тормозов и составляющие к ним (примерно 1 713 гривен).

Также после зимнего сезона для водителей является актуальным обновление ходовой части авто и подвески, свидетельствуют данные ресурса OLX. В топе покупок перед подготовкой к лету находятся также автомобильные фильтры (топливные, смазочные и другие), а средняя стоимость их составляет 814 гривен.

После влияния низких температур в обновлении нуждаются и стеклоочистители, в частности резиновые накладки к ним. Купить новые дворники можно по цене от 412 гривен и выше, а средняя стоимость составляющих к ним стартует от 355 гривен.

Исправная система кондиционирования позволяет комфортно перенести летнюю жару в авто, поэтому конденсаторы, воздуховоды, блоки управления кондиционером и вентиляторы остаются популярными покупками среди водителей, а средняя стоимость их составляет 2687 гривен.

Автомобильные чехлы, тенты на накидки позволят защитить покрытия авто летом от длительного пребывания под солнцем или от последствий грозы. Средняя стоимость товаров на OLX составляет 1 485 гривен.

Что касается аксессуаров для авто перед летним сезоном, то водители также выбирают товары для тонировки и солнцезащиты, средняя цена на такую продукцию составляет 820 гривен.