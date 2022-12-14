Как не подцепить вирус в местах больших скоплений людей: советы Минздрава

Как предотвратить инфекционное заражение в скоплениях людей?

Проблема инфекционных болезней возникла для украинцев особенно остро из-за полномасштабного вторжения России. Дело в том, что многие граждане стали беженцами или переселенцами и проживают в центрах помощи вместе с другими.

Это большое скопление разных мало знакомых или незнакомых вообще вам людей, поэтому риск распространения вируса возрастает. Однако советы касаются не только центров проживания, но и всех других общественных мест.

Если нуждаетесь, носите медицинскую защитную маску (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Для того чтобы не "подцепить" ничего в метро или в очереди, следуйте нескольким простым рекомендациям.

Не прикасайтесь к лицу лишний раз. Так вы можете занести бактерии из рук в слизистые носовой полости, рта или глаз, что повлечет за собой неприятные последствия в виде заболеваний этих органов.

Всегда мойте перед едой руки. А если нет возможности, используйте антисептик. Кстати, его полезно иметь дома на случай пропажи воды во время отключений. Таким образом вы все равно сможете соблюдать правила гигиены.

Когда чихаете или кашляете, прикрывайте рот локтем или салфеткой. Так вы предотвратите распространение микробов из слюны в воздухе. После этого сразу выбросьте салфетку, а руки помойте.

Не употребляйте продукты с просроченным сроком годности и имеющие подозрительный запах или вид. Особенно будьте осторожны с мясом, яйцами, непастеризованным молоком, плохо вымытыми фруктами и овощами. Именно эти продукты портятся быстрее всего при отключениях.

Если вы заметили у себя или у кого-то из вашего окружения симптомы любой инфекции, обратитесь к врачу за диагнозом и профессиональным лечением.