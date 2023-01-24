Будьте осторожны с квашеной капустой! Кому ее есть категорически нельзя
Квашеная капуста зимой становится одним из лучших источников витаминов, минералов и полезных веществ. В ней содержится много витамина С, витамины группы В, кальций, цинк, селен, железо, йод, фосфор и натрий.
Однако специалисты утверждают, что не для всех людей такая капуста полезна и некоторым ее употреблять противопоказано. Для кого она может быть опасна, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице Facebook.
Почему квашеная капуста может быть опасной
В процессе приготовления такой капусты могут образовываться соединения, которые негативно влияют на здоровье человека.
Во-первых, это соль, которая вызывает отечность и может спровоцировать повышение давления.
Во-вторых, квашеная капуста может быстро выводить йод из организма и это приводит к проблемам с щитовидной железой.
Третья проблема: при определенных заболевания желудочно-кишечного тракта квашеная капуста вызывает боль в желудке.
Кому квашеную капусту есть нельзя
Стоит ограничить капусту в рационе людям с почечнокаменной болезнью.
Не стоит употреблять капусту при панкреатите.
Нежелательно ее есть людям при обострении язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной кишки.
Нельзя капусту есть при энтероколите - она может стать причиной вздутия живота и метеоризма.
Не стоит есть такую капусту после операций на желудке и детям до 2 лет - грубые волокна делают такое блюдо трудным для переваривания.
Кормящим мамам стоит воздержаться от такой капусты в рационе.
При определенных проблемах с желудком или гипертонии, квашеную капусту можно потушить - так риск проблем будет сведен к минимуму.
Какую капусту есть нельзя никому
Опасно употреблять капусту, которая только начала бродить. Через 2-3 дня в ней образовываются бактерии, которые могут влиять на работу желудка и щитовидной железы.
Если у квашеной капусты закончился срок годности, ее внешний вид не очень приятный, вкус отличается - категорически нельзя употреблять. Это может привести к отравлению.
Также эксперты не рекомендуют есть квашеную капусту после 18:00. И рекомендованная суточная норма - не более 150 -200 г.
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