Как проверить, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунту, и защитить личные данные
Ваш Google-аккаунт содержит массу конфиденциальной информации - от переписки до данных банковских карт. Иногда доступ к нему могут получить не только вы: сторонние сервисы, старые устройства или даже злоумышленники.
О том, как можно быстро проверить и ограничить такой доступ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.
На ПК
Самый быстрый способ проверить - перейти напрямую на google.com/devices.
В противном случае можно сделать это вручную:
- Откройте страницу любого сервиса Google (например, Поиск, Gmail и т. д.)
- Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу окна браузера
- Выберите "Управление аккаунтом Google"
- Перейдите в раздел "Безопасность" на левой панели
- Прокрутите вниз до "Ваши устройства"
- Нажмите "Управлять всеми устройствами".
Просмотрите список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если вы заметите незнакомое устройство, нажмите на него и выберите кнопку "Выйти" в верхней части экрана.
Проверьте, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунт через ПК (фото: PCWorld)
В приложении Google
На Android или iOS:
- Откройте приложение Google
- Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу
- Выберите "Управление аккаунтом Google"
- Перейдите во вкладку "Безопасность"
- Прокрутите вниз до "Ваши устройства"
- Нажмите "Управлять всеми устройствами"
- Проверьте список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если обнаружите незнакомое устройство, нажмите на него для получения дополнительной информации
- Чтобы выйти из аккаунта на этом устройстве, нажмите "Выйти" (кнопка находится в верхней части экрана).
Очистите список привязанных приложений и сервисов
В Google-аккаунте основная угроза несанкционированного доступа - это неизвестные устройства. Однако стоит также обратить внимание на сторонние сервисы, привязанные к вашему аккаунту.
Заброшенные или устаревшие приложения и сервисы могут быть захвачены хакерами, которые воспользуются разрешениями, предоставленными этим сервисам. С другой стороны, взломанные и брошенные аккаунты Google могут быть повторно активированы злоумышленниками для доступа к привязанным приложениям и сервисам.
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