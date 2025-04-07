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Как проверить, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунту, и защитить личные данные

Понедельник 07 апреля 2025 19:10
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Как проверить, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунту, и защитить личные данные Проверьте, вошел ли кто-то еще в ваш аккаунт Google (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Ваш Google-аккаунт содержит массу конфиденциальной информации - от переписки до данных банковских карт. Иногда доступ к нему могут получить не только вы: сторонние сервисы, старые устройства или даже злоумышленники.

О том, как можно быстро проверить и ограничить такой доступ, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт PCWorld.

На ПК

Самый быстрый способ проверить - перейти напрямую на google.com/devices.

В противном случае можно сделать это вручную:

  • Откройте страницу любого сервиса Google (например, Поиск, Gmail и т. д.)
  • Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу окна браузера
  • Выберите "Управление аккаунтом Google"
  • Перейдите в раздел "Безопасность" на левой панели
  • Прокрутите вниз до "Ваши устройства"
  • Нажмите "Управлять всеми устройствами".

Просмотрите список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если вы заметите незнакомое устройство, нажмите на него и выберите кнопку "Выйти" в верхней части экрана.

Как проверить, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунту, и защитить личные данныеПроверьте, кто имеет доступ к вашему Google-аккаунт через ПК (фото: PCWorld)

В приложении Google

На Android или iOS:

  • Откройте приложение Google
  • Нажмите на значок профиля в правом верхнем углу
  • Выберите "Управление аккаунтом Google"
  • Перейдите во вкладку "Безопасность"
  • Прокрутите вниз до "Ваши устройства"
  • Нажмите "Управлять всеми устройствами"
  • Проверьте список устройств, вошедших в ваш аккаунт. Если обнаружите незнакомое устройство, нажмите на него для получения дополнительной информации
  • Чтобы выйти из аккаунта на этом устройстве, нажмите "Выйти" (кнопка находится в верхней части экрана).

Очистите список привязанных приложений и сервисов

В Google-аккаунте основная угроза несанкционированного доступа - это неизвестные устройства. Однако стоит также обратить внимание на сторонние сервисы, привязанные к вашему аккаунту.

Заброшенные или устаревшие приложения и сервисы могут быть захвачены хакерами, которые воспользуются разрешениями, предоставленными этим сервисам. С другой стороны, взломанные и брошенные аккаунты Google могут быть повторно активированы злоумышленниками для доступа к привязанным приложениям и сервисам.

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