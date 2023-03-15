Как перестать бояться новых отношений: 5 небанальных советов психолога

Практикуйте открытость

Тревожность, болезненный опыт и закрытость мешают нам делиться своими мыслями и переживаниями. Книги и статьи по психологии предлагают стратегии, как завязать разговор, очаровать собеседника и вызвать у него интерес.

Но там не упоминается самое главное - настоящие отношения всегда строятся на открытости. Раскрепощенность - прямой путь к близким отношениям. И последнее, на что готов решится тревожный человек - это ослабить защиту.

Но раскрыться - значит преодолеть страх перед незнакомым человеком, позволить ему узнать о ваших мыслях и переживаниях. Это на самом деле очень просто - говорить людям то, что вы думаете и чувствуете, и позволить им увидеть, что для вас это важно.

Стоит отметить, что такой открытостью вы быстро сможете отсеять того, кто вам не подходит. Если новый человек вас принимает, слушает и понимает - ваше общение и знакомство друг с другом можно продолжить. Если нет - вы всегда можете сказать спасибо за общение и уйти.

Боритесь со страхом осуждения

Одна из причин, почему мы не торопимся делиться чем-то с другими людьми - страх осуждения. Повышенная тревожность заставляет нас переоценивать придирчивость партнера. Если что-то идет не так, мы машинально начинаем в этом винить себя.

Мы предполагаем, что партнер видит только наши ошибки и изъяны. И это происходит от того, что люди со страхами и тревожностью, как правило, имеют низкую самооценку и думают о себе плохо.

А так как они оценивают себя и судят очень сурово, то им кажется, что и другие считают точно так же. Это приводит к тому, что они не готовы делиться, проявлять искренность и уязвимость.

Найдите внутреннюю ценность

Мы очень чуткие к сигналам в поведении других людей и очень насторожены. Но на самом деле наша тревожность заставляет нас замечать преимущественно негативные сигналы, а нередко и придумывать их себе - буквально на ровном месте. Таким образом мы рискуем утратить контроль над своей жизнью и стать заложниками своих страхов и предрассудков.

Как же выйти из этого порочного круга? Укрепить чувство собственного достоинства. Если мы собой довольны, знаем себе цену и принимаем свой жизненный опыт как должное, то мы не будем себя поедать. Успокоив внутреннего критика, мы перестаем концентрироваться на своих переживаниях и получаем возможность действовать раскованно.

Избегайте катастрофического мышления

Тревога может стать причиной катастрофического мышления. Отличительный признак такого мышления: склонность возводить любое негативное развитие в ранг бедствия. Если вы боитесь, как огня, что у вас в самый неподходящий момент порвутся колготки или вы что-то уроните - вы понимаете, о чем речь.

Конечно же, для многих людей ситуация, когда мужчина падает с лестницы на глазах у женщины, которая нравится или же у женщины рвутся колготки на глазах у мужчины, который симпатичен - это почти трагедия. Хотя на самом деле ничего не произошло, такой эпизод не способен вызвать отвержение или осуждение.

Полезная практика:

Абстрагируйтесь от того, что происходит в голове, от того, что говорит ваш внутренний голос

Вспомните, что у стресса, как и у страха, глаза велики: он искажает угрозы и преподносит только негативные варианты развития.

Запишите мысли, которые вызывает перспектива свиданий, и проанализируйте их. Насколько они реалистичны.

Подумайте о том, что ваш партнер тоже волнуется. Представьте, как он оценивающе смотрит на себя в зеркало и втайне надеется на вашу благосклонность.

Развивайте эмоциональную осознанность

Тревожность очень сильно подпитывается мыслями о прошлом и будущем. Мы либо думаем, что может произойти, либо снова пережевываем ситуации из прошлого: как мы повели себя, какое произвели впечатление.

Все это отнимает силы и мешает действовать. Альтернатива такому хаосу в голове - осознанность. Концентрируйтесь на том, что происходит здесь и сейчас. Принимайте эмоции без попыток оценить их.

Эмоциональная осознанность - главный компонент эмоционального интеллекта. Если партнеры хорошо разбираются в своих и чужих эмоциях, могут проявлять гибкость и понимание в различных ситуациях, то они чаще довольны своими отношениями и совместной жизнью.

Полезная практика