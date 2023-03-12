Эти три фразы нельзя говорить своему партнеру: они быстро разрушают любые отношения

В любых отношениях имеет огромное значение диалог и способность к открытому общению. Если же этого нет, то ваши слова могут принести больше вреда, чем пользы. Тем более, что некоторые фразы не так уж и безобидны, какими кажутся на первый взгляд. Порой они могут одним махом разрушить ваши отношения и доверию.

"Ты вечно…" или "Ты никогда…"

Эта фраза убивает любое общение, и желание разговаривать открыто и откровенно. Такое жуткое обобщение способно вывести из себя любого, даже самого спокойного партнера. В пылу ссоры бросить такие слова очень легко, и ваш близкий человек услышит: "От тебя никакого толку. Ты меня всегда подводишь". И даже если речь идет о бытовых мелочах.

Вы недовольны и хотите показать это партнеру, но он воспринимает такие высказывания, как критику личности и это больно. Обычно люди после таких слов перестают слушать и слышать то, что вы хотели сказать. А потом - начинают агрессивно защищаться и оправдываться. Такая критика просто оттолкнет близкого человека, а добиться нужного результата - точно не поможет.

Как сказать правильно: "Я чувствую …, когда ты не делаешь … Как мы можем решить этот вопрос?", "Я очень ценю, когда ты делаешь …". Начинайте фразу не "ты", а с "я" или "мне" - это служит приглашением к диалогу.

"Мне все равно"

Любые отношения базируются на том, что партнеры друг другу небезразличны. И такая необдуманная фраза может в один миг все разрушить. Это подчеркивает наплевательское отношение в любом контексте - "Мне все равно, что у нас на ужин", "Мне все равно что дети дерутся", "Мне все равно куда мы пойдем вечером". Вы показываете партнеру, что совместная жизнь и времяпровождение вас не волнует.

Главный признак долгосрочных отношений - хорошее отношение друг другу в мелочах, в том числе и к тому, что говорит ваш партнер. Если он хочет вашего внимания, а вы даете понять, что вам безразлично - это разрушает.

Как сказать правильно. Тут нет универсальных фраз и что единственно важно - покажите, что вам интересно слушать близкого человека и вам есть дело до него.

"Да неважно …"

Такие слова дают четкий сигнал, что вы отвергаете все, что вам может сказать партнер. Они звучат пассивно-агрессивно, с намеком на то, что вас не устраивает его поведение, тон или тема. И при этом вы избегаете открытого разговора. Обычно после таких слов партнер замыкается в себе и продолжать диалог не видит смысла.

Как сказать правильно. "Мне бы очень хотелось услышать твое мнение о …", "У меня тут сложности возникли, можешь помочь?". Не забудьте потом сказать спасибо.

Кстати, партнеры, которые регулярно благодарят друг друга, в большей степени ощущают, что их ценят и поддерживают. И это помогает легче преодолевать периоды трудностей и напряженности в отношениях.