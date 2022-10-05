Как передать показания газа, если вы "не дружите" с интернетом (инструкция)

Передача показаниям газа для украинцев, которые "не дружат" с интернетом, может быть проблемной. Но способ есть и он довольно простой.

Об этом рассказали в газоснабжающей компании "Нафтогаз України" .

Когда передавать показания и кому

Передавать показания счетчиков газа следует с 1 по 5 число каждый месяц вашему оператору газораспределительной сети (ГРС) или облгазу.

Функция распределения газа принадлежит непосредственно оператору ГРС. Именно представители этих компаний могут приходить и проверять показания счетчиков и состояние газового оборудования.

"Нафтогаз" использует данные от ГРС для формирования счетов потребителей. Если каждый месяц передавать показания, счета будут сформированы правильно.

На сайте "Нафтогаза" можно найти ссылку на оператора ГРС или облгаза, по которому можно перейти и передать показания.

Важно: Личные счета у "Нафтогаза" и оператора ГРМ отличаются.

Другие способы передачи

Можно обратиться в чатбот оператора ГРМ или позвонив по контактному номеру.

Если вы не знаете контактов оператора ГРМ, они находятся в свободном доступе. Если у вас нет доступа в интернет, попросите близких узнать номер вашего оператора ГРМ.

Например, для киевлян, пользующихся услугами "КиевГазЭнерджи", контакты будут следующими: 044 495-04-05; 097 495-04-05.

"Для более детальной проверки данных просим вас написать в личные сообщения компании лицевой счет, ФИО владельца и адрес помещения", - добавили в Нафтогазе.

Смотрите по ссылке видеоинструкцию, как передать показания счетчиков.