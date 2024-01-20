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Как пенсионеру из числа внутренне перемещенных лиц пройти идентификацию: все способы

Как пройти идентификацию пенсионерам (фото: facebook.com/kogupfu)
Автор: Юлия Гаюк

До 31 марта пенсионеры в Украине должны пройти идентификацию для того, чтобы и дальше получать ежемесячные выплаты. Для внутри перемещенных лиц существует несколько способов прохождения идентификации.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Пенсионного фонда рассказывает, как пройти идентификацию при разных обстоятельствах.

Как ВПЛ пройти идентификацию

Лично. Если такой вариант для вас допустим, обратитесь в отделение "Ощадбанка" или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом гражданина Украины.

Вы можете пройти идентификацию через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис". Его необходимо создать в мобильном приложении Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Еще одним вариантом является видеоконференцсвязь в территориальном органе ПФУ. Если вы хотите осуществить идентификацию таким образом, вам нужно:

  • заполнить соответствующий бланк на вебпортале ПФУ
  • или позвонить в контакт-центр по номерам на инфографике ниже

Если вы находитесь за границей, тогда в дипломатическом учреждении Украины можно получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер среди ВПЛ находится за границей.

Выданное удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации следует направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить по почте или в сканированном виде через веб-портал электронных услуг ПФУ с применением средств квалифицированной электронной подписи.

Раньше мы рассказывали, как пенсионерам получить 300 гривен надбавки к выплатам.

Читайте также, где в Украине самые высокие и низкие пенсии.

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