Как пенсионеру из числа внутренне перемещенных лиц пройти идентификацию: все способы

Как ВПЛ пройти идентификацию

Лично. Если такой вариант для вас допустим, обратитесь в отделение "Ощадбанка" или в любой удобный сервисный центр Пенсионного фонда с паспортом гражданина Украины.

Вы можете пройти идентификацию через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія. Підпис". Его необходимо создать в мобильном приложении Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Еще одним вариантом является видеоконференцсвязь в территориальном органе ПФУ. Если вы хотите осуществить идентификацию таким образом, вам нужно:

заполнить соответствующий бланк на вебпортале ПФУ

или позвонить в контакт-центр по номерам на инфографике ниже

Если вы находитесь за границей, тогда в дипломатическом учреждении Украины можно получить документ, удостоверяющий, что физическое лицо живое, если пенсионер среди ВПЛ находится за границей.

Выданное удостоверение вместе с заявлением о прохождении идентификации следует направить в территориальный орган ПФУ, где пенсионер состоит на учете.

Оригинал удостоверения вместе с заявлением можно направить по почте или в сканированном виде через веб-портал электронных услуг ПФУ с применением средств квалифицированной электронной подписи.