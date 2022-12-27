Как за пару минут почистить селедку: держите инструкцию
Как почистить сельдь (фото: pixabay)
Слабосоленая сельдь – один из продуктов для новогоднего стола. Ведь из него можно и "Шубу" приготовить, и красиво нарезать, да с лучком подать. Но очистка сельди может стать еще той морокой.
Как почистить рыбку очень быстро, отделив филе от косточек – читайте ниже в нашем материале Styler.
Для очистки сельди нам понадобятся:
- Доска – желательно пластиковая, ведь деревянная впитывает запах рыбы.
- Острый нож чем среднего размера.
- Доступ к проточной воде.
- Бумажные полотенца.
- Пакет для отходов.
- Пинцет – это для перфекционистов
Пошаговая инструкция
- Вымойте сельдь и промокните ее бумажными полотенцами
- Отрежьте голову и извлеките из нее внутренности. Вымойте хорошо рыбу внутри и промокните полотенцами.
- Сделайте надрез сверху, где плавник и вырежьте его.
- Далее от этого разреза вы сможете легко снять шкурку.
- Возьмите селедку за хвост двумя руками и разделите филе на спинку и ребра по боковой линии, проходящей по всему телу рыбы. Ребра останутся на хребте.
- Далее возьмитесь за позвоночник со стороны головы двумя пальцами – большим и указательным и пройдитесь вдоль всего позвоночника к хвосту.
- Сельдь очищена!
А для перфекционистов понадобится пинцет, чтобы вынуть все мельчайшие косточки, остающиеся в спинке.
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