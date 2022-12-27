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Как за пару минут почистить селедку: держите инструкцию

Как почистить сельдь (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Слабосоленая сельдь – один из продуктов для новогоднего стола. Ведь из него можно и "Шубу" приготовить, и красиво нарезать, да с лучком подать. Но очистка сельди может стать еще той морокой.

Как почистить рыбку очень быстро, отделив филе от косточек – читайте ниже в нашем материале Styler.

Для очистки сельди нам понадобятся:

  • Доска – желательно пластиковая, ведь деревянная впитывает запах рыбы.
  • Острый нож чем среднего размера.
  • Доступ к проточной воде.
  • Бумажные полотенца.
  • Пакет для отходов.
  • Пинцет – это для перфекционистов

Пошаговая инструкция

  1. Вымойте сельдь и промокните ее бумажными полотенцами
  2. Отрежьте голову и извлеките из нее внутренности. Вымойте хорошо рыбу внутри и промокните полотенцами.
  3. Сделайте надрез сверху, где плавник и вырежьте его.
  4. Далее от этого разреза вы сможете легко снять шкурку.
  5. Возьмите селедку за хвост двумя руками и разделите филе на спинку и ребра по боковой линии, проходящей по всему телу рыбы. Ребра останутся на хребте.
  6. Далее возьмитесь за позвоночник со стороны головы двумя пальцами – большим и указательным и пройдитесь вдоль всего позвоночника к хвосту.
  7. Сельдь очищена!

А для перфекционистов понадобится пинцет, чтобы вынуть все мельчайшие косточки, остающиеся в спинке.

Смотрите также видео от умельца, как разделять сельдь:

Раньше мы писали, как правильно сварить куриное филе, чтобы оно получилось нежным и сочным.

Кроме того, читайте, как приготовить Шубу по рецепту Евгения Клопотенко.

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