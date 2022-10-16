Как оценить успеваемость ребенка, который учится дома: советы родителям

Домашнее обучение отличается от обучения в классе или онлайн-посещения уроков. И потому многие родители задаются вопросом о том, как же понять, чему научился ребенок на домашнем обучении. Формы контроля и оценки за успеваемость при таком обучении могут существенно отличаться.

Теоретически можно провести диктант, контрольную или самостоятельную работу, предложить ребенку подготовить презентации по разным темам - эти стандартные варианты тоже подходят.

Если вы обсуждаете с ребенком книги, которые он читает по школьной программе, то лишним будет заставлять делать на эти темы еще и письменные задания - вы и так поймете, что материал усвоен.

Во время обучения в классе один учитель отвечает за весь класс, и он не так хорошо знает, насколько каждый из учеников усвоил предмет или достиг успеха. И он основывается на стандартизированной системе оценивания.

Родителям же намного легче понять, какой из предметов усвоен на отлично, с какими темами нужно еще поработать, где нужно добавить устные лекции, где - письменные, а где стоит поискать дополнительные видеоуроки.

Самое важное - программа домашнего обучения отвечает государственным учебным программам для общеобразовательных школ. Это значит, что ученик должен усвоить определенный объем знаний за определенное время.

Но следовать при обучении по общепринятой траектории дома не обязательно. Вы можете начать с того места, где остановились в прошлый раз и двигаться в своем темпе.

В качестве примера специалисты приводят опыт из 6 класса: вы по биологии изучаете классификацию всех животных и на изучение птиц ушло 3 недели вместо одной.

Вы уделили этому больше времени, так как ребенок не был готов перейти к следующей теме и хотел сделать скворечник, поискать разные виды птиц на прогулке, посмотреть документальный фильм о птицах и так далее.

При этом родители не потерпели неудачу в организации обучения - такой подход дает лучшее качество обучения и при этом прогресс у ребенка будет выше.

Нестандартные методы оценивания успеваемости на дому

Поговорите с ребенком. А лучше предложите ему поговорить с вами. Например, за ужином, спросите, что нового он узнал сегодня. Вы можете спросить что-то конкретное, но рассказ ребенка может быть шире. Предложите ребенку рассказать, что он узнал, не учителю, а кому-нибудь другому. Это хороший способ проверить, насколько он хорошо усвоил информацию.

Поменяйтесь ролями. ВЫ не узнаете что-то, если не попытаетесь обучить этому другого человека. И в этом есть часть правды. Чтобы понять, насколько ребенок усвоил материал, предложите ему стать на некоторое время учителем. Попросите старшего ребенка научить младшего сложению или вычитанию, почитать книгу и объяснить непонятные слова.

Используйте проекты. Вместо тестов, контрольных работ, предложите ребенку выполнять проекты. При изучении умножения, дайте рецепт блюда из расчета на одного человека и попросите рассчитать количество ингредиентов на трех человек.

При изучении понятий скорости и расстояния, предложите проложить маршрут на карте с остановками каждые 100 км и вычислить время для того, чтобы достичь конечной цели. Проектный подход помогает оценить знания ребенка, и способность применять их на практике.

Используйте интернет-технологии. Интернет сейчас дает невероятные возможности предоставлять информацию широкой аудитории разными способами. Вместо устной презентации ребенок может записать видео и опубликовать в TikTok и YouTube. Заранее предусмотрите, чтобы ролик не стал общедоступным.

Обращайте внимание на прогресс, а не показатели. Если вы приняли тот факт, что в обучении качество важнее количества, стоит учитывать и контекст обучения. Если ребенок ответил только на 60% тестов по математике, то это не значит, что он плохо учится дома. Сравните результаты с результатами прошлого тестирования. Если было только 40%, то прогресс есть и это главное. Если результат стал хуже, то нужно выяснить причину.

Позволяйте ребенку использовать источники информации во время тестирования. Детей дома учат находить и использовать информацию, а не запоминать ее. Детей учат использовать словари, энциклопедии, проверенные интернет-ресурсы для ответов на свои вопросы.

Если вы используете этот подход - разрешайте использовать источники информации и во время контрольных. Умение находить нужную информацию и ее воспроизведения - более важный навык, чем зазубривание.

Но помните, что запоминание - тоже важный навык. Запоминание фактов похоже на тренировку мышц: постоянная тренировка делает мозг ребенка сильнее. И некоторую информацию ребенок должен запоминать (таблицу умножения, например) - чтобы подготовиться к изучению более сложной информации.

Также важно понимать разницу между полезным запоминанием и запоминанием вместо понимания (зазубривание фактов перед экзаменами). Убедитесь, что все, что вы заставляете ребенка запомнить, будет ему нужно для обучения в будущем.

Наблюдайте за процессом обучения. Как ведет себя ребенок, когда не знает ответ на вопрос? Знает ли он, где искать информацию или когда обращается за помощью? Стремится ли он узнавать больше о том, что его интересует? Что интересует больше - математика, история или биология?

Сделайте шаг назад. Если ваш ребенок учится дома, то вы вовлечены в учебный процесс. И даже сильнее, чем это нужно. Иногда ученикам полезно сталкиваться со сложными заданиями. Так они учатся находить решение в разных ситуациях - от математических задач до чтения книг, сложных для их возраста.

Поэтому иногда стоит сделать шаг назад и давать ребенку возможность самостоятельно решать задания. Если возникнут трудности - он всегда может к вам обратиться. Так вы лучше узнаете, насколько он хорошо усваивает материал.