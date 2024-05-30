ua en ru
Чт, 30 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как получить большой урожай базилика на огороде и подоконнике. Главный секрет (видео)

Четверг 30 мая 2024 11:45
UA EN RU
Как получить большой урожай базилика на огороде и подоконнике. Главный секрет (видео) Фото: Как вырастить хороший базилик (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дарья Дорошкевич

Базилик можно выращивать не только на огороде, но и на подоконнике в горшке. Главное знать главные правила об этой зелени.

Как вырастить хороший базилик, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в Instagram блоггера Дарьи Дорошкевич.

Как вырастить базилик

В сезон вы можете приобрести рассаду базилика в магазине. Там продаются пряные травы в горшках.

Эксперт рассказала, если вы высаживаете базилик на огород, разделите корневую систему и высадите в теплом солнечном месте.

Если же речь идет о выращивании на подоконнике – то высадите зелень в горшок минимум 5 литров.

Главное при выращивании базилика – это регулярная обрезка. Надо обрезать верхние листики, как показано на видео.

"Есть стебель, есть лист. Между ними растет пасынок. Вот нам нужно обрезать верхушку базилика, чтобы дальше развивался не основной стебель, а вот эти пасынки. Когда пасынки вырастут, вы снова обрежете верхушки и оставите боковые пасынки. И так все лето", – рассказала Дорошкевич.

Таким образом из одного растения вы будете иметь целый огромный куст. Конечно, в почве куст будет больше, но даже на подоконнике результат будет хорошим.

Раньше мы писали о том, как избавиться от одуванчиков без применения химии.

А также рассказывали, какие цветы лучше сажать у помидоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Зелень Здоровое питание
NEWS
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв
РФ перебрасывает дополнительные силы на двух направлениях в Харьковской области: Сырский оценил, возможен ли прорыв