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Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ

Украина, Воскресенье 21 апреля 2024 08:15
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Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ Фото: Пенсия работающих пенсионеров выросла до 6,1 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 10,2 млн. пенсионеров. Из них 2,7 млн человек продолжали работать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

По данным ПФУ, средний размер пенсий составил 5 743,27 гривен, у работающих пенсионеров - 6 094,28 гривен.

С начала года средняя выплата работающим пенсионерам выросла на 7,7% (на 433,23 гривен).

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту – 72,95%
  • по инвалидности – 14,99%
  • в случае потери кормильца – 6,26%
  • за выслугу лет – 5,20%
  • социальные пенсии – 0,56%
  • пожизненное содержание судей – 0,04%.

Сколько в Украине получают работающие пенсионеры: данные ПФУ

Пересчет работающим пенсионерам

Напомним, автоматический перерасчет пенсий с учетом увеличенного стажа с 1 апреля произошел для 654 тысяч работающих пенсионеров.

Перерасчет производится за стаж, приобретенный в последние два года. Размер увеличения пенсии определяется для каждого пенсионера индивидуально в зависимости от продолжительности страхового стажа и заработной платы (дохода), с которой исчисляется пенсия.

Выплата повышенных пенсий произойдет в июне 2024 года (с учетом повышения за апрель и май). Это связано с тем, что перерасчет возможен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате ЕСВ за I квартал. А такие отчеты будут подаваться по май.

Лично обращаться за проведение пересчета никуда не нужно: он происходит автоматически.

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