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Как получить медицинскую помощь на освобожденных территориях: пошаговая инструкция

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Пятница 28 октября 2022 12:04
Как получить медицинскую помощь на освобожденных территориях: пошаговая инструкция На деоккупированных территориях возобновили предоставление медуслуг (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

На освобожденных от оккупантов территориях Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей постепенно возобновляется медицинская помощь.

Как получить медицинское обслуживание жителям этих регионов - читайте ниже в материале.

Кто получит медицинскую помощь?

В первую очередь медпомощь оказывается маломобильным, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями. В частности, работают команды центров ЭМД и медицины катастроф. Они принимают амбулаторно - на выезде и на базе приспособленных поликлиник.

В населённых пунктах, где еще нет связи, работают мобильные медицинские бригады. А также там, где нет возможности принимать людей в специально оборудованных помещениях.

Как обратиться за помощью?

Для того чтобы получить профессиональную консультацию, следует заявить о необходимости органа местного самоуправления. Вас внесут в списки тех, кого осмотрят врачи.

В селах и городах, где возобновили работу команды центров ЭМД, можно воспользоваться обычным номером телефона 103.

Если пациент не может посетить врача, он может получить бесплатную медицинскую помощь по номеру 0 800 602 019.

Также есть возможность получить медицинскую консультацию по телефону:

  • (095) 573-76-87
  • (050) 317-82-94

Кроме медицинской помощи специалисты также оказывают психологическую и психосоциальную поддержку и обеспечивают население лекарствами.

Как получить медицинскую помощь на освобожденных территориях: пошаговая инструкция

Фото: minre.gov.ua

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