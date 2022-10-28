Как получить медицинскую помощь на освобожденных территориях: пошаговая инструкция

На освобожденных от оккупантов территориях Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей постепенно возобновляется медицинская помощь.

Как получить медицинское обслуживание жителям этих регионов - читайте ниже в материале.

Кто получит медицинскую помощь?

В первую очередь медпомощь оказывается маломобильным, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями. В частности, работают команды центров ЭМД и медицины катастроф. Они принимают амбулаторно - на выезде и на базе приспособленных поликлиник.

В населённых пунктах, где еще нет связи, работают мобильные медицинские бригады. А также там, где нет возможности принимать людей в специально оборудованных помещениях.

Как обратиться за помощью?

Для того чтобы получить профессиональную консультацию, следует заявить о необходимости органа местного самоуправления. Вас внесут в списки тех, кого осмотрят врачи.

В селах и городах, где возобновили работу команды центров ЭМД, можно воспользоваться обычным номером телефона 103.

Если пациент не может посетить врача, он может получить бесплатную медицинскую помощь по номеру 0 800 602 019.

Также есть возможность получить медицинскую консультацию по телефону:

(095) 573-76-87

(050) 317-82-94

Кроме медицинской помощи специалисты также оказывают психологическую и психосоциальную поддержку и обеспечивают население лекарствами.

Фото: minre.gov.ua