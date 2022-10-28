Как получить медицинскую помощь на освобожденных территориях: пошаговая инструкция
На освобожденных от оккупантов территориях Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей постепенно возобновляется медицинская помощь.
Как получить медицинское обслуживание жителям этих регионов - читайте ниже в материале.
Кто получит медицинскую помощь?
В первую очередь медпомощь оказывается маломобильным, пожилым, а также людям с хроническими заболеваниями. В частности, работают команды центров ЭМД и медицины катастроф. Они принимают амбулаторно - на выезде и на базе приспособленных поликлиник.
В населённых пунктах, где еще нет связи, работают мобильные медицинские бригады. А также там, где нет возможности принимать людей в специально оборудованных помещениях.
Как обратиться за помощью?
Для того чтобы получить профессиональную консультацию, следует заявить о необходимости органа местного самоуправления. Вас внесут в списки тех, кого осмотрят врачи.
В селах и городах, где возобновили работу команды центров ЭМД, можно воспользоваться обычным номером телефона 103.
Если пациент не может посетить врача, он может получить бесплатную медицинскую помощь по номеру 0 800 602 019.
Также есть возможность получить медицинскую консультацию по телефону:
- (095) 573-76-87
- (050) 317-82-94
Кроме медицинской помощи специалисты также оказывают психологическую и психосоциальную поддержку и обеспечивают население лекарствами.
Фото: minre.gov.ua
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