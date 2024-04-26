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Как оформить наследство, если имущество на временно оккупированной территории: объяснение юриста

Пятница 26 апреля 2024 19:42
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Как оформить наследство, если имущество на временно оккупированной территории: объяснение юриста Как оформить наследие, что на ТОТ (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Значительная часть украинцев, которые выехали из оккупации, сейчас беспокоятся, смогут ли принять в наследство имущество, что осталось на этих территориях.

О том, как это сделать и какие нюансы следует учесть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марианна Сащука в Instagram.

Как оформить наследие, что на ТОТ

"Если местом открытия наследства является временно оккупированная территория, то наследник имеет право обратиться к любому нотариусу на подконтрольной Украине территории. Если же пропущен срок приема наследства, то вам нужно оформить письменный отказ от нотариуса, а затем восстановить срок в судебном порядке", - говорит юрист.

Он отмечает, что в большинстве случаев оккупация является уважительной причиной пропуска срока, поэтому суды возобновляют их без проблем.

Что делать, если нет свидетельства о смерти наследодателя

"Если наследодатель умер на ТОТ и у вас нет свидетельства о его смерти, или если оно у вас есть, но выдано оккупационными властями, вам нужно обращаться в суд и устанавливать факт смерти в судебном порядке и на основании этого судебного решения зафиксировать факт смерти наследодателя в органах ЗАГС и получить украинское свидетельство о смерти", - объясняет Сащук.

Что делать, если нет документов на имущество на территории ТОТ

Если у вас нет документов на имущество, находящееся на ТОТ, а сведения о праве собственности на них отсутствуют в электронных реестрах, единственный способ получить право собственности на это наследство, у вас остается только признание права собственности на наследство в судебном порядке.

"Но здесь нужно понимать, что чем больше доказательств вы предоставите суду, тем больше вероятность того, что вы выиграете это дело", - говорит юрист.

Если наследственное дело было открыто, но со временем территорию временно оккупировали, вы имеете право обратиться к любому нотариусу на подконтрольной Украине территории и завершить оформление своего наследия.

Ранее мы писали о том, что изменилось в правилах в 2024 году.

Читайте также о том, что нужно сделать, если пропустили срок принятия наследства.

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