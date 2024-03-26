Принятие наследства в Украине. Что изменилось в правилах в 2024 году

В 2024 году в Украине были внесены изменения, связанные с местом открытия наследства, смертью на неподконтрольной территории и вычислением сроков при наследовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Изменения в открытии наследия

Основные изменения коснулись статьи 1221 Гражданского Кодекса Украины, где определяется место открытия наследства.

В новой редакции указано, что местом открытия наследства теперь последнее место жительства наследодателя. В случае если оно неизвестно, то местом открытия наследства будут считать место нахождения или недвижимого имущества или его основной части, а при отсутствии недвижимого имущества - местонахождение основной части движимого имущества.

В случае если последнее место жительства наследодателя на территории иностранного государства, то место открытия наследства определяется в соответствии с Законом Украины "О международном частном праве".

Что делать, если смерть наступила на неподконтрольной территории

В законодательстве теперь введены специальные правила оформления наследственных прав в период военного положения.

Теперь, если местом открытия наследства является населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют, то заявления о принятии наследства и другие заявления по наследству подаются нотариусу независимо от места открытия наследства.

Данное правило также действует по наследству, местом открытия которого является населенный пункт, расположенный на временно оккупированной территории Украины, в течение всего периода временной оккупации, а также шесть месяцев после завершения временной оккупации.

Если местом открытия наследства является населенный пункт или территории, указанные выше, а также в случае возбуждения наследственного дела не по месту открытия наследства до вступления закона в силу, совершение нотариальных действий по наследству и общего имущества супругов в пределах наследственного дела осуществляется по месту подачи первого заявления относительно наследия.

"Если местом подачи первого заявления является населенный пункт или территории, указанные выше, соответствующие нотариальные действия совершаются по месту подачи первого заявления о выдаче свидетельства в населенном пункте или на территории, не указанные в предыдущем пункте", - говорится в сообщении.

Особенности исчисления сроков при наследовании в условиях военного положения

В новом законодательстве установлены особенности по исчислению сроков при наследовании на территории Украины на время действия военного положения и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены.

Напомним, по общему правилу для принятия наследства гражданским законодательством установлен срок в 6 месяцев со дня смерти личности. Однако в случае если смерть физического лица зарегистрирована позже чем через один месяц со дня смерти такого лица, то сроки, определенные ГК Украины относительно наследования, исчисляются со дня государственной регистрации смерти наследодателя.

Например, лицо умерло 01.09.2023, смерть зарегистрирована 25.11.2023. В этом случае срок 6 месяцев, в частности, для принятия или отказа от принятия наследства, отсчитывается начиная с 25.11.2023.

Таким образом, основные изменения в порядке оформления наследства обеспечивают права граждан в условиях военного положения и дают возможность наилучшим образом обеспечить защиту прав наследников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у Украины появилась новая схема для мошенничества. Украинцам предлагают получить "наследство из-за границы".

Напомним, по данным НБУ, мошенники в основном работают в Интернете. Что касается суммы ущерба от незаконных действий, 94% приходится на сеть Интернет, 4% - на торговую сеть и 2% - на банкоматы.

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