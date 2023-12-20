Как одинокой матери или отцу получить денежную помощь на ребенка: все детали

Какие выплаты могут получать одинокие родители

"Объем помощи равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека", - говорят в ведомстве.

В Министерстве объясняют, что получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства или через портал "Дія".

К заявлению следует добавить:

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи

копию свидетельства о рождении ребенка

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери

справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т. п. и согласно законодательству не может быть получена по запросу органа соцзащиты населения

в случае смерти одного из родителей - копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей пенсии и государственную социальную помощь

если ребенка усыновили - копию решения об усыновлении

О том, какие еще виды государственной социальной помощи доступны украинцам, можно узнать на сайте Минсоцполитики.

Как подать заявку через "Дію"

Отметим, что если подаете документы через "Дію", это займет примерно пол часа. Запрос будет рассматриваться в течение 10 календарных дней. Эта услуга бесплатна.

Инструкция подачи заявки через "Дію":