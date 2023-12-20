Как одинокой матери или отцу получить денежную помощь на ребенка: все детали

Одинокая мать или отец имеют право на получение денежной помощи от государства на ребенка. Сумма социальной выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от возраста ребенка и дохода семьи.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Министерства социальной политики Украины в Facebook.
"Объем помощи равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека", - говорят в ведомстве.
В Министерстве объясняют, что получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства или через портал "Дія".
К заявлению следует добавить:
О том, какие еще виды государственной социальной помощи доступны украинцам, можно узнать на сайте Минсоцполитики.
Отметим, что если подаете документы через "Дію", это займет примерно пол часа. Запрос будет рассматриваться в течение 10 календарных дней. Эта услуга бесплатна.
Инструкция подачи заявки через "Дію":
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