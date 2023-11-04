Как обрезать смородину осенью, чтобы она обильно плодоносила в следующем году

Как правильно обрезать смородину осенью

"Как только ветки смородины сбросили листья, и проявилась их структура, можно немедленно приступать к работе. Когда именно придет это время - зависит от климатических и погодных условий области. Предлагаем пошаговый план обрезки смородины осенью для начинающих", - говорит садовница.

Для обрезки понадобится хорошо наточенный кусторез и секатор. Первый инструмент нужен для веток, диаметром более 1,5 см, второй - для удаления более тонких ветвей.

"Первыми удаляют старые ветви, которые уже не будут давать плоды. Их легко распознать по бурой окраске и прижившимся на поверхности лишайникам. Одновременно вырезают больные, сухие, сломанные или поврежденные насекомыми побеги", - объясняет эксперт.

Если ветки кустарника лежат прямо на земле, их можно либо вырезать, либо присыпать у основания грунтом, и дать возможность укорениться. В новом сезоне укорененные ветви отделяют от материнского куста, и они превращаются в самостоятельное растение.

"Чтобы проредить среднюю часть куста, удаляют все растущие внутрь сучки, ветки-дублеры и все побеги, которые мешают другим и соревнуются друг с другом или травмируют других, а также короткие побеги возле корней", - говорит садовница.

В последнюю очередь следует укоротить все годовые приросты примерно на 5-7 см.

Какие еще процедуры нужны смородине осенью

"Обрезка смородины - малая часть ухода за ней осенью. После нее куст должен хорошо освещаться солнцем и легко продуваться ветром. Растение нужно хорошо полить. Сам куст и почву в приствольных кругах обрабатывают от вредителей и болезней, а затем подкармливают. Оба эти процесса совмещают с разрыхлением земли", - говорит садовница.

После этого приствольный круг мульчируют сухими листьями, еловыми ветвями или опилками.