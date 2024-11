Из какого мяса нельзя варить холодец: это знают только опытные хозяйки

Недавно мы писали о 10 ошибках во время приготовления картофеля, которые портят все блюдо.

Кроме этого, рассказывали, как сварить идеальное яйцо пашот.

При написании материала использовались следующие источники: Eating Well, Serious Eats, The Kitchn, Cookfood, Facebook-страница мясного магазина "М'ясник".