Как выбрать стиралку: скрытые недостатки самых распространенных разновидностей

Что такое стиральная машина с фронтальной загрузкой?

Стиральные машины с фронтальной загрузкой позволяют загружать одежду через дверцу, расположенную спереди. Такая конструкция имеет горизонтальный вращающийся бак, что делает загрузку и разгрузку более удобными.

Они также обычно более энергоэффективны, поскольку используют меньше воды и энергии благодаря более длинным циклам стирки, которые дают возможность снизить потребление ресурсов.

Что такое стиральная машина с вертикальной загрузкой?

Стиральная машина с вертикальной загрузкой имеет дверцу сверху и использует агитатор или импеллер для стирки. Агитатор - это вертикальный столб, который вращается, создавая механическое воздействие на грязь и пятна. Импеллер работает путем вращения диска внизу, что вызывает трение, которое очищает белье. Такие машины могут иметь более короткие циклы стирки, что удобно для тех, кто ценит скорость.

Преимущества стиральных машин с фронтальной загрузкой

Одним из главных преимуществ стиральных машин с фронтальной загрузкой является их энергоэффективность. Они используют меньше воды и требуют меньше энергии для стирки, что делает их более выгодными в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, такие машины обычно более бережно заботятся об одежде, поскольку используют вращение, что уменьшает трение и снижает вероятность повреждений тканей. Они также позволяют экономить место, поскольку могут быть размещены друг на друга, что удобно для маленьких помещений.

Недостатки стиральных машин с фронтальной загрузкой

С одной стороны, фронтальные машины имеют больше преимуществ, но есть и определенные недостатки. Они обычно дороже и сложнее в ремонте. Кроме того, из-за особенностей конструкции дверцы, в таких машинах может скапливаться влага и моющее средство, что создает благоприятную среду для развития плесени. Для предотвращения этого следует оставлять дверцу открытой между стирками.

Различные виды стиральных машин будут оптимальны для различных требований стирки (фото: Freepik.com)

Преимущества стиральных машин с вертикальной загрузкой

Стиральные машины с вертикальной загрузкой часто дешевле фронтальных аналогов, что делает их более доступными для покупателей. Они также имеют более короткие циклы стирки, что удобно, когда нужно быстро очистить одежду.

Такие машины, как правило, имеют больший срок службы - они могут работать до 15 лет, в то время как фронтальные машины обычно служат до 12 лет. Кроме того, ремонтировать их обычно проще благодаря доступности основных компонентов.

Недостатки стиральных машин с вертикальной загрузкой

Тем не менее, стиральные машины с вертикальной загрузкой имеют несколько минусов. Они требуют больше воды и энергии для стирки, что делает их менее эффективными по сравнению с фронтальными моделями. Кроме того, агитаторы и импеллеры могут быть более грубыми к тканям, что увеличивает вероятность износа одежды.

Какая стиральная машина подходит для вас?

При выборе стиральной машины важно учитывать не только бюджет, но и специфические потребности вашего дома. Если вы выбираете машину для маленькой прачечной или хотите сохранить больше пространства, фронтальная модель может стать лучшим выбором благодаря возможности складывать ее в стопку.

Если же для вас важнее экономия денег и простота ремонта, вертикальная машина может быть лучшим вариантом. Однако не забывайте, что долгосрочная экономия на энергии и воде может сделать фронтальные машины более выгодными в долгосрочной перспективе.