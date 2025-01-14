Как с обложки глянца. Магучих удивила стильной фотосессией в необычным фэшн-образе

Для фотосессии легкоатлетка, которая специализируется на прыжках в высоту, выбрала гламурный образ. Вместо привычной спортивной одежды и кроссовок Магучих предстала на снимках в черном пиджаке с интересным принтом в виде мазков краской контрастного цвета. Глядя на фото, создается впечатление, что вещь специально была вымазана в краску.

Ярослава Магучих в новой фотосессии (фото: instagram.com/rosya_dp)

Дополнить экстравагантный лук Ярослава решила необычным аксессуаром на голове, напоминающим кольчугу.

Образ Ярославы Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Спортсменка отказалась от яркого макияжа, а предпочла естественный нюдовый мейк-ап с акцентом на ее натуральной красоте.

Еще на одном фото легкоатлетка предстала крупным планом. Акцентом в образе стали массивные серьги из золотистого металла, по форме напоминающие листья.

Ярослава Магучих показала новые фото (фото: instagram.com/rosya_dp)

Напомним, Магучих - действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). 4 августа 2024 года стала чемпионкой Олимпийских игр в Париже, где выиграла золотую медаль.

Девушке 23 года. Несмотря на юный возраст, она уже встретила свою судьбу. Около 5 лет Ярослава встречается с сыном ее тренера Татьяны Степановой Назаром. В 2023 году молодой человек, который, к слову, младше Магучих на три года, сделал ей предложение в Нью-Йорке.

Назар повел ее в ювелирный магазин, и там они выбрали кольцо. По словам самой спортсменки, ей очень сложно подбирать ювелирные изделия из-за размера.

К слову, недавно в интервью Маше Ефросининой, Магучих откровенно рассказала, был ли у нее секс перед важными соревнованиями.

Ярослава Магучих с женихом (фото: instagram.com/rosya_dp)