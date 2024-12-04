Немалые призовые, а также престижные рекламные контракты. Стало известно, сколько Магучих заработала за год

В сети рассекретили, сколько олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих заработала за этот год.

Такой информацией поделилось издание Forbes со ссылкой на менеджера звезды, и РБК-Украина (проект Styler) пишет об этом подробнее.

Сколько заработала Магучих

23-летняя спортсменка получает доходы за призовые места в спортивных соревнованиях. В общей сложности за этот год ей удалось заработать 265 тысяч долларов призовыми. Кроме того, Ярослава также имеет рекламные контракты с разнообразными престижными брендами, и это сотрудничество тоже приносит известной украинке немалые финансы.

Магучих, как известно, являются рекламным лицом известных марок и за год заработала таким образом от 280 тысяч до 640 тысяч долларов.

Легкоатлетка по прыжкам в высоту продолжает активно строить свою карьеру. Ей удалось добиться выдающихся результатов не только в спорте, но и в личной жизни, ведь недавно знаменитость получила предложение от своего любимого, с которым встречается уже много лет.

Сколько зарабатывает Ярослав Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

К слову, Ярослава Могучих стала олимпийской чемпионкой 2024 года, а также является трехкратной победительницей Бриллиантовой лиги 2022, 2023 и 2024 годов. Это первая украинская спортсменка, которая выигрывала как юношеские, так и взрослые Олимпийские игры.

Развитие своей карьеры девушка начинала с карате, однако когда поняла, что этот вид деятельности ей не совсем по душе, то начала заниматься легкой атлетикой.

Параллельно с этим Ярослава также пыталась рисовать в стиле абстракции и приобщалась к конкурсам, посвященным этому. И так продолжалось до 2015-2016 годов. Затем она окончательно решила сконцентрироваться на легкой атлетике - бег с барьерами, прыжки в длину и высоту.

Ярославе Магучих 23 года (фото: instagram.com/rosya_dp)