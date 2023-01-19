Как обогреть все жилье и долго удерживать тепло: пять простых шагов

Частые отключения света и отопления не позволяют полноценно прогреть жилье. Если на улице мороз, то внутри тоже будет ощущаться холод. Однако есть несколько простых советов, которые помогут удержать тепло дома подольше.

Используйте дневной свет

В течение зимы в Украине часто бывают солнечные дни, поэтому нужно использовать это в свою пользу. Убедитесь, что все шторы и жалюзи полностью открыты, чтобы свет, излучающий солнце, мог помочь нагреть разные комнаты в доме.

Затем, когда зайдет солнце, закройте шторы и жалюзи, чтобы сохранить тепло. Около 18% общего тепла в доме теряется через окна, а шторы могут снизить потери тепла до 41% на одном стеклянном окне.

Стратегически разместите мебель

Убедитесь, что перед отопительным устройством нет помех в виде мебели. Иначе тогда все тепло будет обогревать древесину, а не помещение. По той же причине не закрывайте радиатор шторой или другой тканью. Это тоже простые правила безопасности.

Оставляйте котел или другое отопительное устройство максимально открытым, чтобы тепло из него оставалось в комнате.

Максимально используйте пар из душа

После горячего душа или ванны всегда образуется пар, выделяющий тепло. Перед тем как принимать душ, оставьте дверь в ванную открытой, чтобы часть пара согревала окружающие части дома.

Однако также важно убедиться, что ваш дом имеет вентиляцию в ванной комнате. В противном случае влажность может привести к появлению сырости и плесени. Чтобы этого избежать, регулярно проветривайте помещение.

Не допускайте сквозняков

Любые места, подверженные сквознякам, могут принести холодный воздух и выпустить теплый. Помня об этом, убедитесь, что вся дверь закрыта. Так можно подольше сохранить тепло в доме.

Сейчас существуют специальные устройства, которые помогают избежать нежелательных сквозняков. Тогда вам даже не придется это контролировать.

Положите ковер

Неутепленные половые доски могут привести к 10 процентам потерь тепла в вашем доме. Однако предотвратить это можно одним простым движением - постелить ковер.

Покрывая доски пола ковром, вы помогаете сохранить больше тепла и способствует прогреванию пола. Это очень экономичный способ сохранить тепло в вашем доме.