Как носить юбки зимой 2025: стильные образы на холодный сезон

Юбка + теплый свитер + сапоги

Для комфортного и стильного образа сочетайте плотную юбку (трикотажную или шерстяную) с объемным свитером. Это может быть как классический вязаный свитер, так и модный оверсайз. Завершите образ высокими сапогами на плоской подошве или на устойчивом каблуке. Такой лук будет не только теплым, но и женственным.

Юбка и свитер (фото: instagram.com/sylviemus_)

Юбка с пайетками + джемпер + обувь на каблуке

Чтобы создать более непринужденный образ, подберите юбку с пайетками. Такой вариант подойдет и для офиса, если у вас нет строгого дресс-кода, и для вечеринки с друзьями.

Юбка с пайетками (фото: instagram.com/sylviemus_)

Полупрозрачная юбка + свитер + пояс + высокие сапоги

Сочетайте полупрозрачную юбку с объемным или вязаным свитером. Так вы сыграете на контрасте, но в то же время лук будет гармоничным: легкость юбки уравновешивается теплым верхом. Можно выбрать свитер с высоким горлом или оверсайз модель, чтобы создать уютный образ. А сделать акцент можно с помощью тонкого ремня на поясе.

Полупрозрачная юбка (фото: instagram.com/annelauremais)

Короткая юбка + длинное пальто + замшевые сапоги

Такой образ будет выглядеть очень современно и стильно. Длинное пальто оверсайз сбалансирует короткую юбку, придавая комплекту утонченности и тепла. Замшевые сапоги на каблуке добавят изысканности и визуально удлинят ноги. Дополните образ плотными черными колготками, чтобы сохранить тепло в холодное время года.

Вариант с короткой юбкой (фото: instagram.com/emmanuellek_)

Кожаная юбка + свитер + высокие сапоги

Идеально для холодного времени года. Кожаная юбка в сочетании с объемным вязаным свитером - это удобный и стильный образ. Высокие сапоги или ботфорты на плоской подошве добавят уюта, а юбка придаст немного дерзости и сексуальности. Такой комплект можно дополнить плотными колготками или термобельем для дополнительного тепла.

Кожаная юбка и свитер (фото: instagram.com/anoukyve)