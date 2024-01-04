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Peach Fuzz. Как носить самый модный цвет 2024

Как носить модный цвет 2024 Peach Fuzz (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

Peach Fuzz - назван самым модным цветом 2024 года. Это определили в институте цветов Pantone. Но как его носить и где именно он будет уместен в этом году.

Об этом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Кишеньковий стиліст".

Как совместить Peach Fuzz с другими цветами и вещами

Персиковый цвет, особенно в оттенке Peach Fuzz, является настоящим украшением для любого стиля и интерьера.

Этот оттенок обладает уникальной способностью создавать атмосферу тепла и уюта, при этом дружа не только с цветами теплой палитры, но и холодной.

Использование персикового цвета в одежде придает образу нежности и свежести. Нежность откроется с белыми, желтыми, красными оттенками, а свежесть проявится с голубыми, серыми, коричневыми и фиолетовыми.

Как объединить самый модный цвет 2024 года (фото: pinterest.com)

Макияж

Невозможно не заметить тот факт, что цвет Peach Fuzz органично войдет в цветовую палитру как базового макияжа, так и более праздничного или даже делового.

Сочетание макияжа и персикового цвета больше подойдет тогда, когда у вас есть цель освежить свой облик. А также это идеальный цвет для летнего лёгкого макияжа в нежных тонах.

Тени, помады, румяна, блески и хайлайтеры - все это гармонично дополнит косметичку женщины с любым цветом глаз и волос, главное, найти тот же оттенок и ваш макияж заиграет новыми красками.

Не привязывайте свой цвет глаз к этому оттенку, палитра персиковых оттенков действительно богата, поэтому и обладательницы карих глаз, и обладательницы голубых и зеленых, должны просто найти подходящий.

Макияж в оттенках модного цвета 2024 (фото: pinterest.com)

В чем состоит легкость и покой цвета

Цвет Peach Fuzz - это находка для творческих людей, дизайнеров и модных энтузиастов.

Неудивительно, что именно его выбрали цветом года, потому что его способность придавать ощущение легкости и покоя нужна каждому в водовороте мировых событий, каждый день нас удивляющих.

Как носить модный цвет 2024 года Peach Fuzz (фото: pinterest.com)

Раньше мы рассказывали о том, как носить "сложные" вещи.

Читайте также наш материал о том,какие образы в черном цвете могут выглядеть празднично.

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