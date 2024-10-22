Как носить ботильоны с юбками: 5 стильных сочетаний на осень 2024 года

Осенью в гардероб можно добавить трендовые лоферы, стильные ковбойские сапоги и, конечно же, ботильоны.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, на какие модели обратить внимание, а также с чем их сочетать.
Коричневый оттенок сейчас на пике популярности, поэтому можно выбрать именно такую юбку. К ней добавляем черный лонгслив и классический пиджак, чтобы создать изысканный образ. А чтобы превратить его в многослойный - сверху на жакет накиньте свитер. Такой образ отлично дополнят ботильоны на небольшом каблуке и кожаная сумка.
Образ на вечеринку или свидание (фото: instagram.com/thecarolinelin)
В этом образе можно собрать все тренды осени: замша, юбка миди и цвет бургунди. Выбирайте модель юбки из натуральной или искусственной кожи, а дополнить ее можно гольфом-водолазкой или свитером. Завершат лук замшевые ботильоны и сумка в трендовом винном оттенке.
Образ на каждый день (фото: instagram.com/iamnkirote)
Массивные ботинки все еще остаются на пике популярности осенью 2024 года. С ними можно составить стильный лук, сочетая с романтичными юбками и платьями. Подберите комплект из гольфа и шелковой юбки белого цвета, а обувь и аксессуары - контрастного.
Стильный лук на осень (фото: instagram.com/daniellejinadu)
Еще один вариант образа на осень - с короткой юбкой. Надевайте свитер в горизонтальную полоску, юбку мини, капроновые колготки и ботильоны на низком ходу с молнией спереди. Дополните лук джинсовкой или курткой в стиле кантри, а также сумкой кросс-боди.
Образ на теплые дни (фото: instagram.com/francescasaffari)
Также в гардероб можно добавить джинсовую юбку миди или макси. Сочетайте ее с белой блузкой и трендовым жилетом из овчины. Дополнят лук ботинки челси и сумка через плечо.
Лук на осень (фото: instagram.com/bubblyaquarius)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Caroline Lin, Rebekah Nkirote, Danielle Oreoluwa Jinadu, Francesca Saffari, Rachael.