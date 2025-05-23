Как носить бомбер в 2025: стильный пример от жены Усика

Какой "лук" выбрала жена Усика

Образ Екатерины Усик выглядит расслабленным, повседневным и в стиле casual. Кроме того, она использовала трендовые землистые оттенки - один из ключевых трендов 2025 года. Эти цвета вдохновлены природой и создают ощущение гармонии и уюта.

Они включают в себя все оттенки земли, дерева, камня и растительности, что делает их универсальными и актуальными как для осенне-зимнего, так и для весенне-летнего сезонов.

Основой лука Екатерины Усик стали штаны свободного кроя светло-зеленого оттенка. Дополнить их она решила футболкой шоколадного оттенка, а также бежевым ремнем.

Сверху она накинула куртку-бомбер горчичного оттенка с интересной деталью - затяжками снизу. Отметим, что супруга Усика выбрала верхнюю одежду из замши, которая также в трендах весны и лета 2025.

Завершить лук она решила бежевыми кедами с белой подошвой, которые придают образу непринужденности и спортивного шика, а также классической кожаной сумкой.

Образ Екатерины Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Почему широкие брюки в моде в 2025 году

Комфорт превыше всего

После нескольких лет преобладания удобной одежды (особенно после пандемии коронавируса) мода сохраняет курс на свободу движений. Широкие штаны дарят комфорт, не ограничивают тело и подходят для активного ритма жизни.

Универсальность

Широкие брюки легко адаптируются к любому стилю: с рубашкой - офисный лук, с кроссовками и футболкой - стиль casual, с каблуками и топом - вечерний образ. Они подходят как высоким, так и невысоким, если правильно подобрать длину и крой.

Мода на объемные силуэты

2025 год - это время oversize, баланса и свободных форм. Стилисты комбинируют широкие брюки с укороченным верхом или жакетом прямого кроя - такие луки выглядят современно и визуально "вытягивают" фигуру.

Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Замшевый бомбер - тренд 2025

Возвращение стиля ретро

Замшевые вещи - прямая отсылка к моде 70-х и 90-х, которая сейчас переживает новую волну популярности. Замшевый бомбер сочетает винтажную эстетику с современным кроем, что делает его идеальным для ценителей трендов с изюминкой.

Тактильная эстетика

В 2025 году в моде - текстуры, которые хочется "потрогать". Замша имеет приятную на ощупь поверхность, придающую образу глубины и визуального интереса. Это материал, который автоматически делает лук более дорогим на вид.

Универсальность и баланс

Бомбер как фасон - спортивный по духу, а замша - благородная по стилю. Вместе они создают баланс между обыденностью и элегантностью. Такой жакет легко носить как с джинсами и кроссовками, так и с платьем или широкими брюками.

Нейтральная палитра

В тренде - теплые натуральные оттенки: карамельный, шоколадный, песочный, оливковый. Замша отлично "играет" в этих тонах, делая бомбер универсальным для капсульного гардероба.

Сезонность и практичность

Замшевый бомбер - идеальная альтернатива плащу или кожаной куртке в межсезонье. Он не слишком теплый, но и не легкий - именно то, что нужно весной или осенью.

Лук жены Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)