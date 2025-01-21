Как носить бежевый цвет и не выглядеть скучно: модные идеи от Инны Мирошниченко и бывшей Остапчука

Инна Мирошниченко

Многодетная мама, юрист и блогерша Инна Мирошниченко имеет свой стиль и часто балует подписчиков стильными образами. Так, на днях она выбрала лук, который полностью состоял из вещей бежевого оттенка.

Инна надела бежевый костюм, состоящий из лонгслива и юбки макси. Сверху она накинула бежевое пальто в пол, которое было в тон к костюму, а на шею повязана длинный шарф. Завершить образ супруга Тимура Мирошниченко решила меховой повязкой на голове, а также черными ботильонами на высоких каблуках и небольшой сумкой.

Инна Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняк имеет идеальную фигуру и хороший вкус. Она часто демонстрирует в сети образы как для офисных будней, так и для выхода в свет.

На днях Горняк показала, как зимой стилизовать легинсы и пиджак. Она выбрала лосины со штрипками молочного оттенка, а также бежевый полупрозрачный лонгслив и светло-коричневый пиджак оверсайз в клетку. Дополнить образ она решила рыжими уггами на платформе, которые сейчас на пике популярности.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Как еще носить вещи бежевого цвета в 2025 году

С пастельными оттенками

Бежевый хорошо смотрится в паре с пастельными оттенками: мятным, пудрово-розовым, лавандовым или светло-голубым. Это создаст нежный и романтичный образ.

Пример: бежевый свитер с пастельной юбкой и сумкой цвета пудры.

С яркими акцентами

Бежевый отлично сочетается с яркими и насыщенными цветами. Например, можно сочетать бежевый с красным, синим, изумрудным или даже фуксией. Это придаст вашему образу яркости и выразительности.

Пример: бежевый жакет или платье с ярким красным шарфом, сумкой или обувью.

Контраст с черным или белым

Чтобы избежать однообразия, сочетайте бежевый с черным или белым. Это классическая комбинация, которая всегда выглядит элегантно и стильно.

Пример: бежевое пальто с черными кожаными брюками и белой рубашкой.