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Как научиться правильно тормозить на коньках: простые советы для начинающих

Суббота 25 января 2025 12:30
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Как научиться правильно тормозить на коньках: простые советы для начинающих Как быстро научиться тормозить на коньках (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Научиться правильно тормозить на коньках - это важный этап для каждого, кто только начинает кататься. Если не знать основных техник, можно не только потерять уверенность, но и легко упасть.

Как правильно тормозить на коньках, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Космічної ковзанки.

Торможение на коньках может казаться сложным, но с правильными техниками это становится проще, чем кажется. Самый простой способ - это торможение плугом.

Для этого начните у бортика и нажимайте внутренними ребрами коньков на лед, как будто чистите его. Когда почувствуете, как работают ребра, разведите ноги в стороны под углом и продолжайте нажимать. Через несколько секунд вы остановитесь.

Для тех, кто хочет освоить более сложный метод, есть техника на одной ноге. Перенесите вес на одну опорную ногу, а другую поставьте вперед под углом на внутреннее ребро. Постепенно увеличивайте нажим, чтобы остановиться.

Основное правило, которое стоит запомнить во время торможения на коньках - это использование только ребер коньков. Техника торможения на коньках основывается на точном и контролируемом нажатии ребрами, что позволяет создать необходимое трение для остановки.

Не стоит использовать зубцы коньков, поскольку они предназначены для скольжения по льду и могут вызвать нежелательное скольжение или даже падение.

Также не рекомендуется использовать носок коньков или бортик для торможения - это может привести к потере равновесия или к неконтролируемому движению, что увеличивает риск травм.

Помните:

  • Можно тормозить, ставя ногу перед собой на внешнее ребро.
  • Или сзади под углом на внутреннее ребро.
  • Главное правило: тормозим только ребрами конька не зубцами, не носком и не бортиком.

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