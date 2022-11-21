Как учить детей, когда выключают свет: секреты от опытных учителей

Как учить детей, если нет света

Учитель биологии в киевской гимназии, автор учебников по биологии, телеведущий Максим Рудич рассказал, что эффективно обучать детей в случае отключения электроэнергии помогут:

ментальные карты;

обучающие платформы;

соцсети;

исследование вне класса.

В частности, чтобы помочь учащимся быстро догнать и вспомнить материал "потерянного" урока, учитель предлагает в начале следующего урока нарисовать ментальную карту (карту мнений) соответствующей темы.

Такой способ детям понравится, потому что им нравится анимировать свои конспекты. Если ученики будут делать ментальные карты разноцветными фломастерами и карандашами, тогда нужно:

выбрать главную тему ментальной карты;

от этой темы отвести несколько линий - это дополнительные подтемы, касающиеся основной;

взаимодействуйте с детьми напрямую. Они рисуют карту себе в тетрадь, еще и активно выражать идеи и догадки.

Пример создания ментальной карты и дополнительных заданий из учебника биологии для 8-го класса (osvitoria)

По словам педагога, рисование такой карты мнений очень быстро активизирует образовательную деятельность и помогает развивать критическое мышление.

Исследование вне класса

Максим Рудич советует родителям приобрести электронные конструкторы (не нуждаются в питании из розетки). При составлении схем ребенок изучит немало важного в теме "Электричество" и расширит сферу естественных компетентностей на новом уровне критического мышления.

Платформа школы с материалами для всех уроков

Каждой школе в такой нелегкий период следует создать специальные платформы, где будут храниться все материалы, видеоуроки и обучающие медиафайлы для всех уроков.

Самая простая из таких платформ - Classroom. В частности, когда включают свет, то учащиеся могут проработать тему.

Соцсети для связи с учащимися

В современном мире учителям следует иметь с учениками чат в соцсети, где они смогут общаться и обсуждать различные темы к урокам.

Приложение MozaBook

Учительница химии Наталья Зима советует своим ученикам загрузить в телефоны или планшеты бесплатное приложение MozaBook. Оно работает даже без подключения к Интернету.

И когда включают свет, то учащиеся знают, что можно интересного посмотреть в этот момент, а именно цифровые уроки, 3D - презентации и анимации.

Также педагог советует использовать способы:

перевернутый класс;

ВШО;

форма обратной связи;

тестирование без ограничения времени.

Метод перевернутого класса очень помогает, если урок пропущен, а учителю важно, чтобы эту тему дети усвоили качественно.

Можно действовать по следующему плану: