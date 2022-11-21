RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как учить детей, когда выключают свет: секреты от опытных учителей

Как обучать детей, когда нет электроэнергии (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за постоянных ракетных обстрелов российских оккупантов, украинцы вынуждены жить в экстремальных условиях. В частности, из-за кризиса в энергетике часто выключают свет. А это негативно влияет на обучение детей.

Об этом сообщает Освітория.

Как учить детей, если нет света

Учитель биологии в киевской гимназии, автор учебников по биологии, телеведущий Максим Рудич рассказал, что эффективно обучать детей в случае отключения электроэнергии помогут:

  • ментальные карты;
  • обучающие платформы;
  • соцсети;
  • исследование вне класса.

В частности, чтобы помочь учащимся быстро догнать и вспомнить материал "потерянного" урока, учитель предлагает в начале следующего урока нарисовать ментальную карту (карту мнений) соответствующей темы.

Такой способ детям понравится, потому что им нравится анимировать свои конспекты. Если ученики будут делать ментальные карты разноцветными фломастерами и карандашами, тогда нужно:

  • выбрать главную тему ментальной карты;
  • от этой темы отвести несколько линий - это дополнительные подтемы, касающиеся основной;
  • взаимодействуйте с детьми напрямую. Они рисуют карту себе в тетрадь, еще и активно выражать идеи и догадки.

Пример создания ментальной карты и дополнительных заданий из учебника биологии для 8-го класса (osvitoria)

По словам педагога, рисование такой карты мнений очень быстро активизирует образовательную деятельность и помогает развивать критическое мышление.

Исследование вне класса

Максим Рудич советует родителям приобрести электронные конструкторы (не нуждаются в питании из розетки). При составлении схем ребенок изучит немало важного в теме "Электричество" и расширит сферу естественных компетентностей на новом уровне критического мышления.

Платформа школы с материалами для всех уроков

Каждой школе в такой нелегкий период следует создать специальные платформы, где будут храниться все материалы, видеоуроки и обучающие медиафайлы для всех уроков.

Самая простая из таких платформ - Classroom. В частности, когда включают свет, то учащиеся могут проработать тему.

Соцсети для связи с учащимися

В современном мире учителям следует иметь с учениками чат в соцсети, где они смогут общаться и обсуждать различные темы к урокам.

Приложение MozaBook

Учительница химии Наталья Зима советует своим ученикам загрузить в телефоны или планшеты бесплатное приложение MozaBook. Оно работает даже без подключения к Интернету.

И когда включают свет, то учащиеся знают, что можно интересного посмотреть в этот момент, а именно цифровые уроки, 3D - презентации и анимации.

Также педагог советует использовать способы:

  • перевернутый класс;
  • ВШО;
  • форма обратной связи;
  • тестирование без ограничения времени.

Метод перевернутого класса очень помогает, если урок пропущен, а учителю важно, чтобы эту тему дети усвоили качественно.

Можно действовать по следующему плану:

  • дать ученикам ссылку на видео с платформы ВШО или сделанный лично вами урок. Должны быть короткие и аргументированные видеообяснения;
  • подготовить практические задания к теме, которую дети проработали дома. А уже на следующем уроке дети продемонстрируют, что усвоили. Также найдут практическое применение полученной информации;
  • отправьте учащимся форму обратной связи в Google-форме. Попросите написать в ней все вопросы, которые возникали у них при просмотре обучающего видео, проработке конспекта. Уже на следующем уроке проработайте эти вопросы вместе с классом.

Ранее мы сообщали, что график зимних каникул в школах Киева хотят изменить.

Ранее мы сообщали, как изменить форму обучения школьника и почему это следует сделать.

Читайте РБК-Украина в Google News
школадітиучения