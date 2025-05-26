Как настроить смартфон Android, чтобы защитить зрение и улучшить самочувствие: 5 полезных советов

Темный режим по умолчанию

Хотя существуют причины избегать темного режима, эта функция становится незаменимой для многих пользователей. Если раньше темный режим использовался преимущественно вечером перед сном, сейчас он установлен по умолчанию на всех устройствах.

Во многом темный режим становится функцией доступности. Без него использование устройства может привести к риску возникновения мигрени или усугублению уже имеющейся.

Переключение на темный режим также переводит в этот режим большинство приложений. Для тех, которые не переключились автоматически, темный режим активируется вручную через настройки приложений.

При настройке Samsung S23 Ultra темный режим становится одной из первых включенных функций. Такой же подход применяется при тестировании других устройств.

Установите темный режим по умолчанию (фото: Android Authority)

Переключение на режим Eye Comfort

Режим Eye Comfort (известный также как Eye Protection или Night Light, в зависимости от операционной системы) - это фильтр синего света, доступный на смартфонах Android. Ранее использовались отдельные приложения с фильтром синего света, но с появлением встроенной настройки фильтра в Android использование отдельного ПО стало ненужным.

Режим Eye Comfort установлен по умолчанию без ограничения по времени работы, при этом температура света настроена на максимально теплую для уменьшения дискомфорта при светочувствительности.

Благодаря адаптации глаз к фильтру, его влияние становится менее заметным. Основной минус - ухудшение цветопередачи изображений, но эта проблема предпочтительнее головной боли и напряжения глаз.

Режим Eye Comfort (фото: Android Authority)

Замена Chrome на Brave

Браузер Brave позволяет принудительно включать темный режим на веб-страницах со светлой темой по умолчанию. Хотя многие сайты поддерживают темный режим, некоторые остаются только со светлым дизайном, особенно заметно это при чтении новостей и поиске рецептов.

Функция принудительного темного режима находится в настройках внешнего вида Brave и обеспечивает отображение сайтов с черным фоном и белым текстом без сбоев, что делает переход на Brave оправданным.

Brave (фото: Android Authority)

Ручная настройка яркости

Хотя адаптивная яркость в Android полезна, при светочувствительности автоматическая яркость часто оказывается слишком высокой, особенно ночью, когда экран устанавливается на 0% яркости.

Основной минус - потеря удобства: при выходе на улицу экран не адаптируется автоматически, приходится вручную увеличивать яркость. Главный плюс - после уменьшения яркости устройство не повышает ее без разрешения.

Ручная настройка яркости оказывается оправданной, поскольку позволяет избежать мигреней, которые возникают при слишком ярком экране.

Самостоятельно настройте яркость (фото: Android Authority)

Установка максимальной частоты обновления экрана

Несмотря на общую пользу предыдущих настроек для снижения нагрузки на глаза, максимальная частота обновления экрана (120 Гц) более специфична для мигреней.

Чувствительность к движению - распространенный симптом мигрени, и некоторые движения на смартфоне могут усилить тошноту. Максимальная частота обновления снижает "дрожание" экрана при прокрутке, уменьшая неприятные ощущения.

Максимальная частота обновления экрана более специфична для мигреней (фото: Android Authority)