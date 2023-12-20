Как отправить посылку Новой почтой бесплатно (инструкция)

Что такое Гуманитарная почта

Гуманитарная почта Украины была создана как ответ на военную агрессию российской федерации в 2014 году. С того времени она стала надежным логистическим партнером для волонтерского движения Украины.

В рамках программы разовой помощи Новая почта предоставляет промокод для одноразовой оплаты посылки.

Кто может воспользоваться промокодом

Получить промокод для бесплатной отправки посылки могут представители благотворительных фондов, общественных организаций и объединений, органов местной власти и других благотворительных инициатив.

Также воспользоваться этой программой могут представители бизнеса, которые отправляют гуманитарные грузы для восстановления мира и улучшения благополучия украинцев.

Как воспользоваться программой

Для получения промокода/кодов необходимо заполнить анкету по этой ссылке. В ответ получить промокод на протяжении 2-х рабочих дней.

В анкете нужно указать номер подразделения, для которого формируется посылка.

Оплатить отправление может отправитель или получатель в отделении и в приложении Новой почты.

Промокод покрывает стоимость доставки и дополнительные услуги упаковки и хранения груза. Экспресс-накладная должна соответствовать условиям промокода.

Важно! Промокод имеет срок действия и после окончания срока воспользоваться им будет нельзя. Получить такой промокод можно не более 1 в неделю. 1 промокод можно использовать на 1 отправку.