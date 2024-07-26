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Как не набрать вес на отдыхе: фитнес-тренер дала шесть советов

Фото: Как не набрать вес в отпуске (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Отдых летом - это мечта каждого украинца, даже во время войны. Очень часто во время отпуска люди не контролируют себя и набирают вес, но известная фитнес-тренер знает, как справиться.

Восемь советов, как не поправиться в желаемом отпуске, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok тренера Мелисы Латари.

Как не поправиться в отпуске

Фитнес-тренер из Майами Мелисса Латари советует вам много ходить, даже в отпуске, выполнять 10-минутную тренировку, принимать добавки и пить много воды.

Ходите больше пешком

То, что вы в отпуске, не означает, что вы должны лежать и не двигаться. Пройдитесь к пляжу, если вы на море, ходите больше пешком, выберите пешую экскурсию, советует эксперт.

Подумайте о том, чтобы подняться по лестнице в отеле вместо езды на лифте. Если вы путешествуете без автомобиля - это отличный вариант.

Упражняйте баланс во всем

Наслаждайтесь любимой едой, но в меру, советует Латари. Полакомьтесь любимым мороженым или аперолем и не стесняйтесь этого. Попытайтесь заранее просмотреть меню, чтобы сделать разумный выбор. Чередуйте алкоголь с водой, чтобы оставаться увлажненными и наслаждаться роскошными блюдами.

Не забывайте об упражнениях

В отпуск вы можете взять с собой специальные резинки для занятий. С помощью них вы можете выполнять несложные упражнения - приседания, подъемы корпуса и бедер и т.д.

Не забывайте о физических упражнениях в отпуске (Скриншот)

Возьмите с собой добавки

Латтари принимает поливитамины, антиоксиданты для поддержания своей иммунной системы, пробиотики для поддержания хорошего баланса кишечных бактерий, CoQ10 для здоровья сердца, омега-3 для суставов.

Пейте много воды

Восемь стаканов воды - это ежедневная цель для гидратации. Но потребности отличаются от человека к человеку, особенно летом. Латтари потребляет 2,5 литра в день.

Пейте много воды (Скриншот)

Расслабляйтесь

Не спешите! Медитируйте или занимайтесь йогой с подругой или наедине. Внимательность может помочь управлять пищевым поведением, в то время как йога может сжигать калории и способствовать здоровому питанию. Оба варианта могут улучшить психическое здоровье.

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