Как не набрать вес на отдыхе: фитнес-тренер дала шесть советов

Отдых летом - это мечта каждого украинца, даже во время войны. Очень часто во время отпуска люди не контролируют себя и набирают вес, но известная фитнес-тренер знает, как справиться.
Восемь советов, как не поправиться в желаемом отпуске, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok тренера Мелисы Латари.
Фитнес-тренер из Майами Мелисса Латари советует вам много ходить, даже в отпуске, выполнять 10-минутную тренировку, принимать добавки и пить много воды.
Ходите больше пешком
То, что вы в отпуске, не означает, что вы должны лежать и не двигаться. Пройдитесь к пляжу, если вы на море, ходите больше пешком, выберите пешую экскурсию, советует эксперт.
Подумайте о том, чтобы подняться по лестнице в отеле вместо езды на лифте. Если вы путешествуете без автомобиля - это отличный вариант.
Упражняйте баланс во всем
Наслаждайтесь любимой едой, но в меру, советует Латари. Полакомьтесь любимым мороженым или аперолем и не стесняйтесь этого. Попытайтесь заранее просмотреть меню, чтобы сделать разумный выбор. Чередуйте алкоголь с водой, чтобы оставаться увлажненными и наслаждаться роскошными блюдами.
Не забывайте об упражнениях
В отпуск вы можете взять с собой специальные резинки для занятий. С помощью них вы можете выполнять несложные упражнения - приседания, подъемы корпуса и бедер и т.д.
Возьмите с собой добавки
Латтари принимает поливитамины, антиоксиданты для поддержания своей иммунной системы, пробиотики для поддержания хорошего баланса кишечных бактерий, CoQ10 для здоровья сердца, омега-3 для суставов.
Пейте много воды
Восемь стаканов воды - это ежедневная цель для гидратации. Но потребности отличаются от человека к человеку, особенно летом. Латтари потребляет 2,5 литра в день.
Расслабляйтесь
Не спешите! Медитируйте или занимайтесь йогой с подругой или наедине. Внимательность может помочь управлять пищевым поведением, в то время как йога может сжигать калории и способствовать здоровому питанию. Оба варианта могут улучшить психическое здоровье.
Читайте также о невероятном суперпродукте, который остановит тягу к вкусностям и сахару.
Раньше мы писали о продукте №1, от которого нужно держаться как можно дальше.