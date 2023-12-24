Эксперт назвал топ продуктов, которые можно есть много и не толстеть

Низкокалорийные продукты могут обеспечить организм необходимыми веществами и при этом не спровоцировать отложение лишнего жира. Их можно есть достаточно много, но все равно нужно следить за своей дневной нормой калорий.

О том, какие продукты берегут фигуру, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram .

Как есть много и не поправляться

"Все мы толстеем от избытка калорий, когда у нас еще пол дня впереди, а мы уже успели свою дневную норму калорий набрать, тогда дальше, что бы мы уже не ели - все будет сверх нормы. Здесь только вопрос - как много мы переедим", - объясняет тренер.

Попко делится некоторыми лайфхаками, которые помогут много есть и при этом не переживать за фигуру.

"Но если вы систематически переедаете очень калорийные продукты, то разницы не почувствуете. Но если начнете калорийные заменять этими, то велика вероятность, что похудеете или хотя бы не будете толстеть дальше", - говорит Попко.

Топ низкокалорийных продуктов

"Белки дают ощущение сытости надолго, это основной строительный наш материал. Он нужен всем - как тем, что набирают мышечную массу, так и тем, кто худеет", - говорит эксперт.

Чтобы организм переварил белковые продукты, ему нужно много энергии, а именно - 30% от потребленного продукта.

"Выбирайте высокобелковые продукты, но с низким содержанием жира. Хорошо подходят нежирные сорта рыбы. Преимущественно речная имеет низкий процент жира, но не всегда, поэтому нужно обращать внимание на ее состав", - отмечает Попко.

Низкокалорийная рыба и морепродукты:

щука

карась

судак

окунь

хек

минтай

камбала

кальмар

креветки

"Полезны нежирное мясо и курятина. Учтите, что разные части тушки имеют разную калорийность. Из курятины стоит брать филе, а вот бедро не подойдет - там в пять раз больше жира, и даже если снимете шкурку, то не очень поможет ", - говорит тренер.

Попко отмечает, что несмотря на распространенное мнение, кролик на самом деле не очень диетический, поэтому им не стоит злоупотреблять.

"Яйца являются суперисточником белка, но желтки - жирные. Поэтому лучше их отделять от белков", - советует эксперт.

Также он рекомендует есть 5% кисломолочный сыр, но его не стоит путать с твердыми сырами, которые являются жирными.

"Калорийность фруктов и ягод очень отличаются между собой в зависимости от сорта и вида. Поэтому выбирайте те, которые более кислые и сочные. Предпочитайте локальные ягоды, их можно морозить", - говорит Попко.

К низкокалорийным фруктам он причисляет цитрусовые, грушу, абрикос, яблоки, киви, ананас, арбуз. А вот сухофруктов нужно избегать, потому что они очень калорийны. Не стоит злоупотреблять бананами. А вот зелени и овощей можно есть много.