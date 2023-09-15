Как молодежь возрождает творчество Стуса, Симоненка, Костенко и других величайших поэтов

Владимир Сосюра

Ох, какие романтические и сильные стихи писал Сосюра, это просто мед для ушей. Его творчество не имело границ и времени. За свою жизнь он успел опубликовать 40 сборников стихов, представьте себе, насколько широка и лирична у него была душа.

Чего только стоят строчки:

Якби помножити любов усіх людей,

ту, що була, що є й що потім буде,

то буде ніч. Моя ж любов - як день,

не знають ще чуття такого люди.

Якби зібрати з неба всі зірки

і всі сонця з усіх небес на світі, -

моя любов горітиме яркіш

за всі сонця, на тисячі століттів

Именно эти строки можно увидеть в новом обрамлении молодого украинского актера Дмитрия Музыки. Парень довольно часто цитирует украинских поэтов и делает это очень оригинально. Он заставляет снова влюбиться в легендарные поэмы, прозы и стихи, ведь делает это искренне, от души.

Лина Костенко

К счастью, Лина Васильевна Костенко еще жива и она - легенда. Ее строки цитирует множество молодых авторов и просто ценителей ее творчества. За свои 93 года жизни ее глаза видели много, и хорошего, и плохого. И все грани ее чувств можно найти в поэзии, от которой будоражатся сердца миллионов людей.

Тот же Дмитрий Музыка не обходит стороной поэзию Лины Костенко и цитирует ее в формате обращения к украинцам и привязывает это к новым реалиям.

І якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

- Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!

Этих строк достаточно, чтобы почувствовать покой и одновременно боль, которые описывала Костенко.

А вот современный украинский поэт и прозаик Иван Байдак цитирует другие строчки Лины Костенко:

Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова були уже чиїмись.

Хоть Иван и сам пишет невероятные стихи, но выбирает быть верным истокам, коорые действительно его вдохновляют на что-то свое, лирическое, душераздирающее, но авторское.

Григорий Чубай

Его стихи можно смело накладывать на музыку, чтобы вышли будоражущие песни, но пока его поэзию не часто поют, зато цитируют и оживляют давно забытые строки.

К примеру, актриса Даша Трегубова не редко возрождает стихи Григория в своем авторском проекте "Даша читает". А недавно она вместе с Дмитрием Музыкой сняла очень нежное видео, где они будто в диалоге читают стихотворение Чубая "Коли до губ твоих":

Коли до губ твоїх лишається півподиху,

Коли до губ твоїх лишається півкроку -

Зіниці твої виткані із подиву,

В очах у тебе синьо і широко.

Щось шепчеш зачаровано і тихо ти,

Той шепіт мою тишу синьо крає,

І забуваю я, що вмію дихати,

І що ходити вмію, забуваю.

Василий Симоненко

Поэзия Симоненко особенная, даже сложно представить, какие эмоции он испытывал, когда писал свои легендарные строки. Каждое слово как прикосновение, а такие чувства у читателей вызывать сложно:

Ти завжди вигадуєш про мене дивні речі,

То я сміюся з тебе, то в мене дівчата якісь є,

То говорю не так, як слід.

Може, й справді я говорю препогано,

Але я люблю тебе і ні сміятися,

Ні обманювати ніколи не збирався.

Именно эти романтические строчки для возрождения творчества Симоненко выбрал Иван Байдак и своим голосом озвучил их и вдохнул новую жизнь.

Василий Стус

Творчество Стуса можно назвать истиной, ведь он описывал такие вещи, которые актуальны всегда. Это как советы, которые он воплощал в стихотворения и доносил свои мысли до людей. И не зря, ведь сейчас его строки до сих пор остаются на подкорке большого количества украинцев.

А вот Иван Байдак выбрал одно из самых мощных произведений Стуса и опять же воспроизвел его по-своему.

Коли в тебе буде чисте, безгрішне серце,

Тоді тобі легко житиметься в світі - де б ти не був

І які б лиха не зазнавав.

Бо будеш, як світлий вогник, чистий промінь,

До якого все тягнеться з найчистішими поривами.

Бо будеш сам прекрасною людиною.

На самом деле, еще можно привести миллион примеров того, насколько чувственна, мощна и содержательна украинская поэзия, как легендарная, так и современная.

Но молодые ценители творчества уже все произнесли в новом стиле и обрамлении текстов. Важно подметить, что это звучит невероятно.

Приятно осознавать, что украинские творцы оставляют огромный след в культуре и порождают качественное продолжение этого движения. Ведь когда-нибудь и современных авторов будут цитировать так, как они это делают сейчас со стихами выдающихся писателей нашего отважного и талантливого народа.