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Как маленькие украинцы могут написать письмо Святому Николаю

Куда отправлять письма Святому Николаю (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине в этом году день Святого Николая будет праздноваться раньше, 6 декабря. Это связано с тем, что с 1 сентября 2023 Православная церковь Украины перешла на новоюлианский календарь и все праздники "подвинулись" на 13 дней вперед.

Традиционно дети пишут ежегодно письма со своими пожеланиями подарков Святому Николаю. Как это сделать и куда отправлять письмо, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Укрпочты в Facebook.

Сообщается, что Новогодняя почтовая резиденция начала принимать письма Святому Николаю. Теперь украинские дети могут написать свои пожелания и рассказать о том, как они были вежливы весь последний год.

"Напишите обнадеживающие пожелания, поделитесь своими мечтами и чаяниями и отправьте по неизменному адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 22, 01001 ", - говорится в сообщении Укрпочты.

Обязательно на конверте нужно указать свой полный адрес с индексом, чтобы впоследствии получить письмо-ответ от Святого Николая.

Стоит отметить, что по указанному адресу можно отправить письмо не только Святому Николаю, но и еще Новогоднему волшебнику. В этом письме можно написать свое заветное желание, которое ребенок будет загадывать в новогоднюю ночь.

Все письма лучше зарегистрировать на официальном сайте Новогодней почтовой резиденции. Ссылка на форму регистрации - вот здесь.

Резиденция и Святой Николай будут принимать письма, включая 31 декабря 2023 года.

Раньше мы рассказывали, когда в этом году будут праздноваться самые главные праздники - от Романа до Иордана.

А также мы писали о том, какие подарки нельзя дарить детям на Святого Николая.

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дітиНовогодние праздникиДень Святого Николая