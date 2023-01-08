Как максимально снизить стресс от оповещений в смартфоне: простые способы

Почему постоянные уведомления приводят к стрессу

Постоянные сигналы телефона, которые появляются при поступлении новых сообщений, мешают сконцентрироваться на работе или отдыхе. И человек начинает нервничать, если сообщение долго не прочитано. А их за день может быть не пару десятков, а сотни.

В современных смартфонах мы устанавливаем социальные сети, электронную почту, у нас есть подписки на различные каналы и интернет-издания.

И даже при беззвучном режиме мы все равно отвлекаемся на телефон постоянно. Вспомните, как часто вы проверяете свой телефон, если заняты каким-то делом.

По данным исследователей, в среднем человек проверяет телефон 85 раз в сутки, то есть - каждые 15 минут.

После того как вы проверили уведомления, вам понадобится еще 10-15 минут, чтобы снова сконцентрироваться на работе. Если вы заняты домашними делами - то еще не так страшно. Если вы отдыхаете - то весь покой уйдет. А если вы выполняете важную работу или находитесь за рулем - то это особенно опасно.

Как снизить уровень стресса из-за сообщений

Для начала вам нужно провести тотальную чистку своего телефона. Полностью отключите сообщения, которые попадают в список неважных. Отпишитесь от всего, куда вы обычно не заглядываете неделями. Это позволит сократить количество сообщений и частоту отвлечения на телефон.

Не заряжайте телефон в той комнате, где спите. Уведомления будут мешать вам уснуть или разбудят посреди ночи. Настройте в телефоне ночной режим, которые полностью блокирует все оповещения с 23:00 до 07:00.

Не листайте новости перед сном - отложите телефон за полчаса-час до отхода ко сну. И утром первым делом сделайте зарядку, умойтесь и приготовьте завтрак. До выполнения важных задач - телефон в руки не берите.

Следите за собственными ощущениями. Если вы тянетесь за телефоном, то спросите себя - нужно ли вам это прямо сейчас.

Используйте метод Pomodoro. Суть этого метода в том, что вы 25 минут занимаетесь работой или каким-то важным делом, потом в качестве награды даете себе 5 минут на использование телефона. Время работы можно увеличивать постепенно. Например, до 1 часа и в качестве награды давать себе те же 5 минут на телефон.

Это позволит сократить время на использование телефона, повысит вашу концентрацию внимания на задачи и значительно снизит уровень стресса.